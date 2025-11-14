Todos de acuerdo en Leganés: pide la declaración de Bien de Interés Cultural para su Ermita de San Nicasio

El Ayuntamiento de Leganés solicitará a la Comunidad de Madrid la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Ermita de San Nicasio, un templo del arquitecto Ventura Rodríguez de mitad del siglo XVIII que se ha embellecido con obras como el retablo de Arencibia o murales del pintor Manuel Alcorlo.

La propuesta, que nació de la Asociación de Vecinos de San Nicasio en la Junta Municipal de Distrito, ha sido aprobada este jueves en el Pleno municipal por la unanimidad de todos los grupos municipales, que demandarán una mayor protección del edificio, que permita llevar a cabo programas de mejoras y conservación.

"Es muy positivo remarcar la importancia de este monumento emblemático, que representa para el distrito su principal referente artístico y cultural", ha destacado el concejal y presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, Jesús Rodríguez, quien ha defendido esta propuesta en el Pleno.

La Ermita de San Nicasio, dedicada al patrón de la ciudad y que se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII, es de estilo neoclásico, con planta de cruz griega, pórticos con frontón triangular y una gran cúpula central sobre pilastras corintias, según ha señalado el Consistorio en una nota.

La Hermandad de San Nicasio juega un papel esencial en la conservación de este templo desde hace siglos, como así se recoge en el acta de 16 de abril de 1600, en la que se constituye la Cofradía, señalando que el municipio llevaba ya cien años teniendo como patrón a San Nicasio para alejar al municipio de las pestes que lo asolaban.

"Hablamos de un templo de Ventura Rodríguez de mitad del siglo XVIII y que gracias a la colaboración entre Ayuntamiento, Obispado, Hermandad y los vecinos se conserva y se ha embellecido con obras como el retablo de Arencibia o los murales de Manuel Alcorlo", ha insistido Rodríguez.

La solicitud de Bien de Interés Cultural (BIC) para la Ermita hace mención además a la necesidad de dotar de una mayor protección al edificio, que permita llevar a cabo programas de mejora y de conservación.

En el Catálogo de Edificios Protegidos, aprobado junto con el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, se recoge entre los edificios de carácter religioso que gozan de protección integral con el no 2 esta Ermita, contemplando obras diversas de restauración, conservación, consolidación, exteriores de carácter menor y reconstrucción.