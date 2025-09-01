Todos los juguetes antiguos se citan en Aranjuez (con ofertas imbatibles)

Un acontecimiento a caballo entre la economía y la nostalgia. El Centro Comercial El Deleite de Aranjuez acogerá, el sábado 6 de septiembre, la segunda edición de Mercajuguete, una feria dedicada a los juguetes antiguos, de colección y nostalgia pop. En principio, se celebrará todos los primeros sábados de mes. Entrada y el parking gratuitos.

Participarán más de 15 expositores especializados que pondrán a la venta miles de juguetes para todos los gustos y edades, desde auténticas joyas antiguas hasta piezas más actuales.

Se podrán adquirir desde trenes eléctricos, coches a escala, Juegos Reunidos, Cine Exin, Geyperman, Madelman, Airgamboys, Nancy, Barbie, o Scalextric, hasta Star Wars, Funko, Playmobil, LEGO, entre otros muchos. También habrá espacio para objetos únicos como una réplica a escala real de la ballesta (Bowcaster) de Chewbacca, que estará a la venta junto a otras piezas únicas y muy especiales.

Guillermo Naranjo, organizador de la feria, anima a los coleccionistas de juguetes y a los amantes del juguete en general que visiten la feria porque “no se trata de una feria elitista, hay juguetes para todos los bolsillos. Nuestro objetivo es compartir la pasión por el coleccionismo y mantener viva la magia de los juguetes que marcaron una época”.

Mazinger Z, el icónico robot gigante

La nota de color de esta edición la pondrá una de las grandes leyendas del anime y del coleccionismo, Mazinger Z. El icónico robot gigante que marcó a varias generaciones hará varias demostraciones que harán las delicias de sus fans y del público en general.

“Mientras encuentras el juguete que estabas buscando hace tiempo o la pieza que te falta para completar tu colección, podrás hacerte fotos con Mazinger Z”, comenta el organizador.

Además, se organizarán diferentes sorteos durante todo el día con regalos muy especiales: descuentos, juegos, entradas a exposiciones y a museos.