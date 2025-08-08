Tormentas secas y reventones en Madrid por la ola de calor

La ola de calor suma días. Y más que vendrán. Por lo menos hasta mediados de la semana próxima. Este viernes, mientras, las altas temperaturas protagonizarán un día más el tiempo en la Comunidad de Madrid, que seguirá en aviso naranja por calor, al que se sumará un aviso amarillo en la zona sur, Vegas y oeste, ya que se esperan tormentas que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo el aviso naranja en toda la región entre las 13.00 y las 21.00 por altas temperaturas, con termómetros hasta 37 ºC en la sierra y 39 ºC en el resto de la Comunidad.

No obstante, localmente se podrá llegar hasta los 40 ºC en zonas bajas de los valles del Tajo, Jarama y Henares.

Y en el caso del extremo sur mantendrá activo el aviso amarillo entre las 16:00 y las 22:00 horas por tormentas secas, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

En general, el cielo estará poco nuboso este viernes, con intervalos de nubes altas al principio aumentando a nuboso a partir de mediodía con abundante nubosidad de evolución.

Habrá pocos cambios en las temperaturas, si acaso subirán las mínimas, que superarán los 20 ºC.

Además, soplarán vientos flojos variables.

Los termómetros oscilarán entre los 24ºC y los 38ºC en Madrid; los 19ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 21ºC y los 40ºC en Aranjuez; 21ºC y los 37ºC en Collado Villalba; los 23ºC y los 39ºC en Getafe y 23ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

¿Qué es un reventón?

Se trata de una corriente de aire descendente muy intensa que cae desde nubes convectivas o de tormenta. Al llegar al suelo, se producen vórtices horizontales en los que el viento se acelera, con rachas pueden alcanzar o superar los 100 km/h. Los reventones suelen durar de 5 a 20 minutos y pueden extenderse a lo largo de hasta 10 kilómetros. Hay de diversos tipos: húmedos, cálidos y secos.