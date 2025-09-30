Trabajar en Madrid y vivir a media hora en tren: así abaratan un 60% el precio de la vivienda

Está todo inventado. Con el precio de la vivienda en máximos, toca agudizar la imaginación y las oportunidades de negocio... o de supervivencia inmobiliaria. En este sentido, la conectividad ferroviaria en alta velocidad de Madrid con ciudades de su entorno abre interesantes oportunidades en el mercado inmobiliario de provincias como Segovia, Valladolid, Cuenca, Toledo o Ciudad Real, y en las posibilidades de movilidad personal y laboral de sus habitantes. En zonas urbanas conectadas con viajes de únicamente entre 30 y 60 minutos en trenes Renfe Avant con Madrid se registran reducciones del precio de la vivienda de compra entre un 60% y un 75%, según el análisis realizado por Fotocasa.

El caso más paradigmático es el de Segovia, ya que los 27 minutos que separan las estaciones de Madrid-Chamartín con Segovia-Guiomar se traducen en una muy notable diferencia de precios en la vivienda de compraventa: si en la capital de España el metro cuadrado cuesta en muchos casos 5.617€, en la capital segoviana este precio se reduce hasta los 2.040€, un 63% menos. Esto quiere decir que si en Madrid capital de media una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta unos 450.000 €, en Segovia se pagaría algo menos de 164.000 € por una vivienda también de 80 metros cuadrados. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que en el caso de la estación de tren de Segovia no se encuentra en el centro de la ciudad por lo que este tiempo de desplazamiento se incrementa ligeramente desde la estación hasta el centro de la ciudad.

Otro caso destacable es el de Toledo: en solo 35 minutos de viaje en tren Avant entre esta ciudad toledana y la estación de Madrid-Puerta de Atocha, el precio del metro cuadrado se rebaja hasta los 1.820 euros el metro cuadrado, un 68% menos que en la capital española. En este caso, un piso medio de 80 metros cuadrados costaría de media unos 145.000 €.

Lo mismo ocurre con Valladolid. Quienes opten por vivir en el municipio pucelano, pero quieran trabajar en Madrid, se podrían ahorrar hasta un 63% en el precio de una vivienda de compra gracias a una conexión ferroviaria de 60 minutos entre la capital española y la estación de Valladolid-Campo Grande, puesto que esta ciudad castellana registra un precio de 2.042 euros por metro cuadrado y una vivienda media de 80 metros cuadrados se podría comprar por algo más de 160.000 €.

En el caso de Cuenca, el trayecto de 65 minutos entre Atocha y la estación de Fernando Zóbel se traduce en una reducción del 69% en el precio de la vivienda en propiedad, que en la capital conquense es de 1.748 euros el metro cuadrado. El ejemplo más extremo es el de Ciudad Real, puesto que los también 65 minutos de desplazamiento en tren Renfe Avant entre este municipio y Madrid suponen un ahorro del 75% en el coste de un inmueble de compra, que tiene un precio de 1.396 euros por metro cuadrado en esta capital castellanomanchega. En el caso de Cuenca, un piso medio costaría 140.000 € y en el caso de Ciudad Real costaría algo más de 110.000 euros. También en el caso de Cuenca hay que tener en cuenta que la estación de tren no se encuentra en el centro de la ciudad por lo que también hay que contar con el desplazamiento desde la estación hasta la ciudad.

Precios de billetes

El coste del viaje en tren de alta velocidad Renfe Avant entre Madrid y las citadas capitales de provinciales es altamente competitivo en comparación con el coche y compensaría con creces el ahorro generado por el cambio de vivir en la capital de España a hacerlo en estas ciudades con un mercado inmobiliario más accesible. Así, el abono de diez viajes con descuento para Avant cuesta lo siguiente: 28,40€ para los viajeros que se desplacen desde Segovia, 64€ desde Valladolid, 67,10€ desde Cuenca, 28,40€ desde Toledo, y 60,70€ desde Ciudad Real.