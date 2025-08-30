Trasladan en helicóptero a un hospital de Santander a un madrileño de 73 años con posible lesión medular

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria trasladó en la tarde de este viernes a un hombre de 73 años, vecino de Madrid, por una posible lesión medular tras sufrir una caída en la calle. El traslado se realizó desde el helipuerto de Tama hasta el aeropuerto Seve Ballesteros y, de ahí, una ambulancia del servicio sanitario 061 lo llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

El Centro de Atención a Emergencias del 112 movilizó a la aeronave a petición del 061 y también activó a bomberos del Ejecutivo para preparar la helisuperfice, así como a la Policía Local, ha informado en su red social 'X'.