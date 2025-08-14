Tres Cantos activa un plan para afectados con el incendio ya controlado

Este miércoles 13 por la tarde todavía se sentía un poco de olor a humo en Soto de Viñuelas, la urbanización más afectada en el incendio que se originó el pasado 11 de agosto en el municipio, pero el fuego se controló unos minutos antes de las 15.00, como anunció en sus redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora viene la etapa de reconstrucción de los daños. Para ello, el ayuntamiento del Tres Cantos, gobernado por el popular Jesús Moreno, ha activado un protocolo de atención a los afectados por las llamas que incluye teléfonos disponibles para gestiones así como servicios de asesoramiento, entre otros.

En Soto de Viñuelas se han habilitado cinco puntos de suministro de agua potable: cuatro de ellos corresponden a tres palés de 80 garrafas de cinco lietros en las calles más cercanas a las viviendas más afectadas y el otro es una cisterna de 15.000 litros en el Parque Soto de Viñuelas. Moreno confirmaba ayer que se calcula que la superficie calcinada ronda las 2.000 hectáreas. Sin embargo, el origen del incendio todavía permanece desconocido y los agentes forestales de la Comunidad de Madrid y el SEPRONA se encuentran investigando la causa, tal y como anunció Díaz Ayuso.

Una vez que el incendio ha sido controlado, el primer punto del plan para afectados comienza con la limpieza intensiva de las calles y aceras, como se vio ayer por la tarde. Pedro Fernández, concejal de Servicios Públicos, indicó: «Vamos a reforzar este servicio de recogida de residuos y este asesoramiento temporal con el objetivo de para paliar las consecuencias del incendio y todos los vecinos se sientan ayudados y respaldados».

Por su parte, Moreno explicó: «Estamos recopilando información. Hago un llamamiento a los vecinos. Desde su Ayuntamiento hemos creado esta oficina para ayudarles y asesorarles jurídicamente y también para acelerarles la tramitación de las licencias para cualquier tipo de reforma en vivienda o en establecimiento de explotación ganadera. A los que tengan explotaciones ganaderas los vamos a ayudar, como ha hecho la consejería, retirando los animales y también para licencias para volver a la normalidad».

Para aquellas personas que hayan sufrido daños en sus viviendas el plan incluye un seguimiento de los casos, la intervención de un gabinete pericial y la intermediación con las compañías aseguradoras, con la idea de agilizar los trámites. Los afectados pueden llamar al 610 572 462 para recibir información clara sobre los pasos a seguir.

También se ofrece ayuda para la recogida de enseres y muebles dañados, así como orientación sobre el estado del arbolado. Estas tareas se suman a las labores habituales de limpieza en el entorno urbano y rural. Para este servicio, el teléfono de contacto es el 91 804 93 43, disponible de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00.

En lo que respecta a problemas con suministros eléctricos, de comunicaciones y de agua en las viviendas de las zonas damnificadas, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha establecido también un protocolo de urgencia con el objetivo de agilizar al máximo los tiempos de espera. El objetivo es «recuperar la normalidad lo antes posible». María del Mar Sánchez, concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, dijo que «se están llevando a cabo gestiones con las diferentes compañías suministradoras para agilizar todos los procedimientos». Iberdrola, que colabora con el Consistorio, pide a los vecinos que tengan incidencias que llamen al 900 171 171, mientras que para problemas con Telefónica el número habilitado es el 900 111 002.En los casos de viviendas sin suministro de agua, el teléfono de atención del Canal Isabel II es el 900 365 365.

Por otro lado, el para aquellos vecinos que requieran o precisen de atención psicológica, desde el Ayuntamiento se deriva a la Red de Centro de Escucha San Camilo, cuyo número es el 91 533 52 23. Las evidencias de esto ya se vieron la noche del 111 de agosto, cuando el equipo psicosocial de la Cruz Roja estuvo atendiendo a afectados por el incendio en el espacio Enrique Mas.

«El Mircha», el «héroe de Tres Cantos»

En este aspecto, los vecinos ya han empezando a crear su red de apoyo psicológico. La evidencia más clara es el proceso de financiación colectiva o «crowfunding» que se ha iniciado en la plataforma «gofundme» en recuerdo de Mircea Spiridon, el mecánico rumano de 50 años que fue la única víctima del incendio: murió tratando de salvar los caballos de la finca de Miguel de Las Heras o «Sportsfield». Toda la ayuda irá parar a su hijo Mario Spiridon. La amiga de la familia María Requejo es quien se ha encargado de organizarlo.

«En medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo: corrió para intentar salvar a los caballos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho. Ese acto de valentía y amor le costó la vida», dice el mensaje de descripción para el donativo. Y termina: «Porque los héroes merecen ser recordados, y sus familias, sostenidas.». Al cierre de esta edición ya estaban recaudados más de 21.700 euros con un objetivo final de 40.000 (aunque al principio el tope fue de 22.000 pero se incrementó en respuesta «al apoyo tan grande»).

A Mircea Spiridon se le conocía como «El Mircha», tal y como contó a este periódico Anouar B., un marroquí de 29 años cuya casa con sus papeles y dinero fue arrasada por el fuego. Según Anouar B., El Mircha no trabajaba para la hípica, sino que él es mecánico.

Y es que «El Mircha» falleció salvando a Miguel de las Heras, tanto padre e hijo. Ellos tienen una finca que es una hípica, conocida por el nombre estos o por el de «Sportsfield». Ayer personas que tenían sus caballos en el lugar crearon una cuenta de Instagram, llamada «hipicasportsfield» y que tiene el objetivo de «centralizar toda la ayuda e información».

«En los próximos días iremos informando por esta vía de todo y de cómo podéis ayudarnos a reconstruirnos de las cenizas. Son momentos de mucho dolor e incertidumbre, aún estamos rotos por las perdidas, pero estamos muy agradecidos por todo el cariño que estamos recibiendo», escribieron en una historia de Instagram.

En una publicación, estos vecinos despiden a Mircha. «Hoy queremos rendir homenaje a nuestro compañero y amigo, que perdió la vida intentando salvar a los caballos de nuestra hípica durante el terrible incendio en Tres Cantos. Su valentía, su amor por los animales y su entrega hasta el último momento son un ejemplo que nunca olvidaremos. No dudó en arriesgarse para darles una oportunidad de vivir. Hoy, en medio del dolor, queremos que su gesto heroico sea recordado y reconocido por todos. Gracias a todos por vuestras palabras, y vuestro apoyo, y sobretodo gracias, Mircha. Siempre en nuestros corazones».