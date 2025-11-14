Tres Cantos recogerá muestras de excrementos caninos para identificar y multar

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha anunciado que durante noviembre y diciembre recogerá muestras de los excrementos caninos no retirados de la vía pública.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este refuerzo de la campaña de ADN permitirá identificar y multar a los infractores con el objetivo de mantener la ciudad más limpia.

La campaña 'Soy de Tres Cantos, lo llevo en el ADN' del Ayuntamiento de Tres Cantos va a ser reforzada durante las próximas semanas para identificar y sancionar no solo a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, sino también a aquellos usuarios que no han formalizado el registro de sus canes.

Según señala el Ayuntamiento, el objetivo de la campaña es avanzar en el compromiso del consistorio con la limpieza urbana, la salud pública y el bienestar animal.

La Ordenanza Reguladora Municipal sobre tenencia de animales obliga a los propietarios de perros que viven en Tres Cantos a inscribirlos en el censo canino municipal, así como a realizar el registro de su ADN mediante una sencilla muestra bucal que se debe llevar a cabo en una clínica veterinaria.

Se trata de un sistema efectivo y totalmente inofensivo para el animal, que permite localizar e identificar a los perros y actuar sobre sus responsables, en los casos de incumplimiento de la normativa, pero también de pérdida, maltrato o abandono.

Identificar y sancionar

Estas serán analizas en un laboratorio para chequear entre los perros registrados, y si no están censados, permitirán también iniciar pesquisas para la identificación de los dueños que no cumplen con la normativa.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha pedido la máxima colaboración de los vecinos en este sentido, recordando su compromiso con el bienestar animal, el civismo y el respeto al espacio público.

"Cree que esta actuación mejorará significativamente la convivencia entre los vecinos y las mascotas, "redundando así en el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudad", señala.