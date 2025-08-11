Tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos trabajan en un gran incendio en Tres Cantos

Un total de tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir un incendio declarado en la zona este del Nuevo Tres Cantos, en el municipio de Tres Cantos.

El fuego se ha iniciado a las 19:45 horas y afecta a la vegetación. El fuerte viento en la zona empuja con fuerza las llamas, según ha informado Emergencias 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha informado a través de la red social 'X' que el incendio se extiende hacia el sur-sureste y ha recomendado a los vecinos de las urbanizaciones cercanas el cierre de ventanas y mantenerse informados a través de las redes sociales municipales.

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se aproxime a las inmediaciones del incendio por el humo.

Además, ha informado en sus redes sociales que tanto Policía local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio.