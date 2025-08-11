 Ulpiano Checa, el colmenarete que llevó su arte del circo romano a Hollywood

Por las calles empedradas de Colmenar de Oreja, el eco de los pinceles de Ulpiano Checa (1860-1916) aún resuena. En el corazón de esta villa madrileña se alza el Museo Ulpiano Checa, un espacio que, en palabras de su director, Ángel Benito García, “acaso sea uno de los mejores dedicados a la obra de un solo pintor” en España. Fundado en 1960 y ampliado en 1994 y 2009, el museo no es solo un baúl de cuadros: es un relato vivo de un artista que llevó la pintura histórica, orientalista y costumbrista a los principales salones internacional e incluso a la gran pantalla.

La última gran ampliación pasó de una necesidad a una oportunidad, explica Benito, “más que un reto fue una necesidad”, impulsada por una coyuntura económica favorable que permitió, entre 2003 y 2007, adquirir obras en subastas internacionales y documentar a fondo la vida del pintor. “Todo ello exigía aumentar el espacio donde exponer y explicar de manera razonada las obras adquiridas”, recuerda.

En la actualidad, el museo acoge cerca de 200 piezas, un 70 % de propiedad municipal y el resto en depósito. La incorporación de nuevas obras no es sencilla por la situación económica, pero la Asociación Amigos del Museo, que desde 2012 gestiona la parte técnica y museográfica, ha donado óleos, acuarelas y objetos ligados a Checa. “Admitimos depósitos cuya temática, técnica o soporte está poco representada, o cuando la calidad de la obra lo requiere”, señala. Así ha llegado, por ejemplo, el retrato de Antonio Mediano Foix (1890), procedente del Museo del Prado, que se exhibe en la sala Francia dentro del proyecto Museo del Prado Extendido.

Un viaje por seis geografías

El recorrido expositivo se organiza en seis salas que siguen las geografías vitales del artista: Colmenar, con obras de formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y vistas del pueblo; Roma, donde Checa se inspiró en Quo Vadis? y Ben-Hur, creando su célebre Carrera de carros (1890), que inspiró la escena de la película de 1959; América, fruto de sus viajes a Argentina; África, con pinturas orientalistas de Argelia y Túnez; España, con escenas costumbristas de su viaje de 1905; y Francia, con vistas parisinas y de Bagnères de Bigorre. Asimismo, el museo también exhibe sus medallas y distinciones, como la Legión de Honor francesa o la Orden de Carlos III, junto con objetos publicitarios que reproducen sus obras.

En los últimos años, el museo ha apostado por muestras temporales de gran envergadura. La actual, El beso que no es de Rodin, se presenta como “la más importante exposición de escultura realizada en España en el último año”, en palabras de Benito. Reúne piezas de contemporáneos de Checa como Benlliure, Blay o Llimona, ofreciendo “una visión del panorama escultórico de finales del XIX y principios del XX”.

También hay espacio para artistas locales. En 2018, una antológica de Francisco Gil (sobrino nieto de Checa) puso en valor el legado familiar; en 2019, Gregorio Piña y José Ballester fueron protagonistas. “Son exposiciones que complementan la figura de Checa y refuerzan el vínculo del museo con la comunidad”, destaca el director.

Museo Ulpiano Checa @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

En este sentido, el Museo Ulpiano Checa mantiene estrechas relaciones con instituciones como el Prado, el Sorolla, el Thyssen o el Museo de Historia de Madrid. “Estamos en contacto constante con galeristas y casas de subasta internacionales que nos solicitan peritajes sobre obras de Checa”, comenta Benito. Esta red de colaboración, sumada a un trabajo constante de investigación, que se plasma en libros y memorias anuales, ha consolidado su prestigio entre historiadores y coleccionistas.

De cara al futuro, el museo aspira a una nueva ampliación para acoger obras que hoy permanecen en almacenes o en colecciones institucionales, como “El martirio de San Cristóbal” (1885) de la Universidad Complutense. La digitalización ya está completada y su integración en el sistema Domus del Ministerio de Cultura es inminente.

En septiembre, se inaugurará “Los viajes de Ulpiano Checa por España”, una exposición de fotografías tomadas por el pintor en sus desplazamientos en tren por la península, así como apuntes para ilustrar “El Generalife” de Z. Astruc. “Queremos que el museo siga manteniendo el prestigio que ya tiene y que sea incluido dentro de los grandes museos de bellas artes”, afirma Benito.

Museo Ulpiano Checa @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Visitar el Museo Ulpiano Checa es descubrir a un artista que fue academicista, impresionista y luminista; que obtuvo medallas en París, Lyon o Atlanta; que pintó desde circos romanos hasta mercados árabes; y que inspiró el vestuario y la escenografía de producciones cinematográficas legendarias. A apenas 45 minutos de Madrid, Colmenar de Oreja ofrece en este museo una ventana privilegiada a la historia del arte de finales del XIX y principios del XX, a través de los ojos de un creador que, como su propia obra, sigue en movimiento.