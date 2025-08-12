Incendios forestales
Última hora del incendio en Madrid: focos activos, desalojos y heridos en Tres Cantos
El herido con quemaduras en 98 % del cuerpo, rescatado de la urbanización Soto de Viñuelas anoche, ha fallecido en el hospital La Paz
Noche dramática en Tres Cantos, marcada por un incendio de rápida propagación que ha dejado un balance trágico: un fallecido por quemaduras graves, más de 1.000 hectáreas arrasadas y 180 personas evacuadas. La combinación de una tormenta seca y vientos superiores a 70 km/h provocó que las llamas avanzaran con violencia en apenas minutos, afectando especialmente a la urbanización Soto de Viñuelas. Aunque el fuego se encuentra perimetrado, continúan las labores de extinción con un despliegue masivo de bomberos, brigadas forestales, medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias, mientras la Comunidad de Madrid coordina desde primera hora las acciones para evitar rebrotes y evaluar los daños.
Última hora del incendio en Tres Cantos
Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su cariño a los familiares y amigos del hombre que ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en el municipio de Tres Cantos.
"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares", ha escrito este martes en sus redes sociales.
Extinguido un pequeño incendio junto al parking de Cercanías de La Serna, en Fuenlabrada
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un pequeño incendio originado a última hora de este lunes en unos terrenos de pasto y matorral situados junto al aparcamiento de la estación de Cercanías de La Serna, en Fuenlabrada, a escasos metros de Bosquesur.
Con todos los focos puestos en el virulento incendio iniciado en la tarde de este lunes en Tres Cantos, otro incendio en Fuenlabrada alertaba a última hora de la noche a los vecinos de esta localidad madrileña y de la ciudad limítrofe de Leganés, ya que el humo también se dejó sentir en esta localidad.
Sánchez lamenta la muerte del hombre de Tres Cantos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote, ha trasladado su cariño a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del incendio forestal que está afectando a esa localidad y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego.
La víctima, que se encontraba en estado grave después de sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo, no ha sobrevivido a las lesiones producidas y ha fallecido finalmente en el Hospital de La Paz de la capital, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida.
Reabierta al tráfico la M-607 después de ser cortada por el incendio de Tres Cantos
La Guardia Civil ha reabierto al tráfico la carretera M-607 -entre Madrid y Colmenar Viejo- en el kilómetro 16, en sentido salida de la capital, y en el 32 en sentido entrada, que fue cortada la tarde del lunes como consecuencia del incendio declarado en Tres Cantos.
El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.
Sobre el terreno se encuentran recursos propios de la Comunidad de Madrid, entre bomberos, brigadas forestales y agentes forestales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
180 personas evacuadas, 100 realojadas
Vecinos de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo fueron desalojados de sus viviendas. De ellos, un centenar ha tenido que ser realojado en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Las carreteras afectadas ayer por el incendio han sido reabiertas.
Fuego perimetrado, pero no extinguido
Durante la noche, bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y la UME han trabajado con 26 bombas, tres nodrizas, drones y excavadoras para contener el avance del incendio. El fuego está perimetrado, pero siguen los trabajos para asegurar que no haya reactivaciones.
Tragedia en Tres Cantos: un fallecido y más de 1.000 hectáreas calcinadas
El incendio declarado ayer por la tarde en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos, deja un balance mortal: el hombre que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo ha fallecido durante la madrugada. Las llamas, avivadas por una tormenta seca y rachas de viento de más de 70 km/h, han arrasado más de 1.000 hectáreas.
