Última hora del incendio en Madrid: focos activos, desalojos y heridos en Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su cariño a los familiares y amigos del hombre que ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en el municipio de Tres Cantos.

"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares", ha escrito este martes en sus redes sociales.