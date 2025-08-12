Última hora: perimetrado el incendio de Tres Cantos

Noche intensa de trabajo e inquietud en Tres Cantos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha apuntado a una tormenta seca con vientos por encima de los 70 kilómetros por hora en el incendio declarado la tarde de este lunes en Tres Cantos y ha subrayado que se han producido "importantes" daños en la urbanización de Soto de Viñuelas y un herido grave por quemaduras. Esta persona ha fallecido esta madrugada.

El incendio ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado. A las 9:30h está convocada reunión del CECOPI para avanzar la situación de lucha contra el fuego durante la noche y las acciones a emprender.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad. Además, en cuanto las condiciones de visibilidad lo permitan se incorporarán a los efectivos varios medios aéreos.

180 personas evacuadas

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

Un fallecido. Se trata del hombre en estado grave que ha sufrido quemaduras en un 98 % de su cuerpo en el incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, cuya identidad y edad no ha podido ser aún determinada, fue rescatado por servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

Así lo ha manifestado ayer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, al término de una reunión del Comité Asesor del Infoma en el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos.

El herido se encuentraba en la Unidad de quemados del Hospital de La Paz, hospital dónde también ha ingresado un hombre de 83 años con afectación torácica.

Carlos Novillo ha comentado que el fuego ha tenido en sus inicios un "comportamiento explosivo" debido a una tormenta seca que ha afectado a la Comunidad de Madrid y que también ocasionó fuegos, ya controlados, en La Pedriza y Puebla de la Sierra.

"En apenas 40 minutos el fuego ha avanzado 6 kilómetros y ha impactado sobre todo en la urbanización Soto de Viñuelas, con afectación importante a un número indeterminado de viviendas y en donde se ha rescatado al hombre que ha resultado quemado en un 98% de su cuerpo", ha explicado Novillo.