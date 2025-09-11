Una valenciana que viaja a Madrid, muy clara sobre su primera perspectiva de la ciudad: "Me siento en Nueva York"

Paula García, también conocida como @pauligaarcia_ en la plataforma TikTok, es una joven influencer que tiene una misión muy clara: "Te ayudo a vivir experiencias en el extranjero", según arroja en el perfil de su biografía. En cuanto al tipo de contenido que sube, se pueden observar temas que está relacionados con el turismo, ya que "vivo viajando por el mundo" y, también, compartirá "lo que aprendo". En la actualidad, está residiendo en Australia, como así informa en su cuenta de Instagram.

De entre toda esta cartilla de contenidos, ha surgido una publicación en la que ha centrado el foco en la capital de España. Madrid es concebida como una de las ciudades más importantes de todo el país y como una de las más grandes, en base a sus dimensiones y la cantidad de personas que reúne. El testimonio de esta tiktoker parece ir en esta misma línea ya que, nada más comenzar con su testimonio, ya que comienza formulando las siguientes declaraciones:

"Siento que Valencia es una tribu lejana en comparación con Madrid"

"¿Puede ser que estoy en Madrid y me siento en Nueva York?", expresa mientras está situada en las escaleras mecánicas de lo que parece ser un intercambiador o una estación de metro. Como ya ha sido mencionado anteriormente, Madrid se encuentra entre los destinos más grandes de todo el país debido a diversos factores. En este sentido, Paula lanza el siguiente mensaje: "Lo grande que es esto y lo petado que está de peña... Vengo de Valencia y siento que vengo de la tribu más lejana de la India comparado con lo que es Madrid ahora".

En cuanto a los servicios ofrecidos (finalmente en una estación de metro) y al comportamiento de la gente, parece que se está llevando una gran experiencia debido a las cualidades que comienza a ofrecer. "Todo está muy bien indicado y la gente ha sido muy maja. Me han ayudado a ubicarme", confiesa. Como en varios de estos testimonios se realizan comparaciones entre las ciudades mencionadas, Paula ha comparado Madrid y Valencia enun pequeño detalle que sorprende a muchos.

"Me encanta que haya escaleras mecánicas. En Valencia es diferente"

Se trata de las escaleras mecánicas. En Madrid, cuando se va a una parada de metro, es muy extraño encontrarse con que no haya ninguno de estos dispositivos, ya sea para baja a las instalaciones subterráneas o para acceder al exterior de arriba a abajo. No obstante, esto no parece ser igual en Valencia. "Otra cosa que te voy a decir. Me encanta que haya escaleras mecánicas. En el metro de Valencia, o son escaleras normales, o si son mecánicas no funcionan", aporta.

Una vez se encuentra ya en las calles de Madrid, esta influencer suelta lo siguiente: "Es flipante". Esta frase llena de euforia se debe a las condiciones climatológicas por las que estaba pasando en esos instantes. El mero hecho de trasladarse desde una ciudad costera a una de interior ha hecho que los cielos se vean mucho más nublados y que haga más frio; cabe destacar que este testimonio fue publicado en febrero de este mismo año.

"Las subidas y bajadas", una cuestión difícil con la que lidiar"

"Es flipante cómo en el mismo país, sólo habiéndome movido dos horas en tren, puede cambiar tanto el clima. En Valencia, el cielo era azul como mis ojos", expone irónicamente. Según sus propias palabras, "la temperatura mínima aquí (Madrid) es de 1ºC". Además, cuando ella estaba en Valencia, lo normal es que fuese en tirantes. Según los datos, el tiempo en esta ciudad costera ronda, durante el segundo mes del año, unas mínimas de 6ºC y unas máximas de 17ºC.

Por último, otra de las cosas, que en esta ocasión a Paula no le ha gustado tanto, es el tema de "las subidas y las bajadas", es decir, las pendientes que hay en las calles. A la vez que enfoca el suelo de una calle, expresa que esto es muy diferente en Valencia, ya que se trata de una ciudad que "es plana" en su totalidad. Tras ello, este testimonio concluye con la siguiente frase: "Allá que vamos".