Vallecas: se salta un semáforo en rojo y le encuentran 100 gramos de hachís

La Policía Municipal ha detenido a un hombre de unos 48 años por un delito contra la salud pública al descubrir que llevaba encima 100 gramos de hachís cuando le cachearon por saltarse un semáforo en rojo en Puente de Vallecas.

Según han informado este miércoles fuentes policiales a EFE, una patrulla dio el alto al hombre el pasado 7 de agosto poco más tarde de las 20:30 horas cuando se saltó en su motocicleta un semáforo en rojo en la calle Bosco del distrito.

Cuando los agentes procedieron a su identificación y cacheo superficial, encontraron en un bolso dos placas de hachís de 100 gramos en total.

En ese momento fue detenido por un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial.