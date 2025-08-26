Ya van siete detenidos por los incendios de este verano en la Comunidad de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a una más por delitos de incendio forestal este verano en la Comunidad de Madrid y han colaborado en el desalojo de 106 personas por los fuegos que se han producido en la región.

Fuentes del instituto armado informan de que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha visitado la comandancia de Madrid en Tres Cantos, para agradecer el trabajo de los y las guardias civiles que han participado en la extinción de los incendios que afectaron Tres Cantos, Colmenar Viejo, Alcobendas y San Agustín de Guadalix, entre otras localidades.

En total, 300 agentes trabajaron en los incendios y colaboraron en el desalojo de 106 personas, además de detener a siete personas e investigar a una más por delitos de incendio forestal.