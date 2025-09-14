Vecinos de Montecarmelo vuelven a protestar contra el cantón de limpieza, pese a la sentencia judicial

Los vecinos de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo) volverán a salir a la calle este domingo a las 11.30 horas para protestar contra la reubicación del cantón de limpieza en su barrio. La concentración, convocada por la Plataforma No al Cantón Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, denuncia que el Ayuntamiento continúa adelante con el proyecto pese a la sentencia judicial que lo declaró ilegal.

Las entidades vecinales acusan al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de “torear a la Justicia por partida doble”: primero, iniciando obras sin esperar a que se resolviera el recurso municipal, y después firmando un decreto que “clona” el cantón ya anulado por los tribunales.

El conflicto se intensificó a finales de agosto, cuando una empresa comenzó a colocar vallas en la parcela asignada al futuro cantón. Aunque el Ayuntamiento aseguró entonces que no se trataba de un inicio de obras, los vecinos lo interpretan como una maniobra para adelantar los trabajos en una zona próxima al Colegio Alemán.

El juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid ya anuló la ubicación por carecer de la preceptiva evaluación ambiental. Pese a ello, las asociaciones denuncian que el consistorio prosiguió con la tala de más de 200 árboles y que Carabante firmó en junio un decreto que “reconoce expresamente el carácter industrial de la instalación”.

La protesta de este domingo será la quinta concentración vecinal contra un proyecto que, según critican, “ignora el consenso vecinal, el de toda la oposición y la propia Justicia”. Reclaman que el cantón, concebido como macroinstalación de camiones, maquinaria y trasvase de basura, se traslade a una zona industrial y no a un barrio residencial.