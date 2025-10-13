Las velas vuelven a encender el espíritu barroco

En pleno corazón del Madrid de los Austrias, entre callejones empedrados y el bullicio que rodea la Plaza Mayor, la Basílica Pontificia de San Miguel se prepara para vivir un otoño diferente. Su interior barroco, uno de los más deslumbrantes de la capital, será el escenario de los conciertos Candlelight, una serie de veladas musicales iluminadas solo por la luz de las velas. La propuesta, organizada por la plataforma cultural Fever, promete combinar música clásica, patrimonio artístico y una atmósfera mágica que invita al recogimiento y a la emoción.

La Basílica de San Miguel, situada en la calle de San Justo número 4, es una de las joyas más singulares del barroco madrileño. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando la reina Isabel de Farnesio mandó construir un nuevo templo para su hijo, el infante don Luis Antonio de Borbón, cardenal de Toledo. Las obras comenzaron en 1739 bajo la dirección del arquitecto italiano Santiago Bonavía y continuaron bajo la supervisión de Vigilio Rabaglio. El edificio se levantó sobre los restos de la antigua parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor, documentada ya en el Fuero de Madrid de 1202. El resultado fue una iglesia completamente innovadora para la época, con una fachada convexa y curvas elegantes que recuerdan a los templos italianos. Su interior, compacto y luminoso, alberga un conjunto homogéneo de esculturas, frescos y retablos que permanecen casi intactos desde su inauguración. Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1984, la Basílica es también sede de la Nunciatura Apostólica desde 1892, lo que le confiere un carácter singular dentro del patrimonio madrileño. En sus muros conviven la espiritualidad, la historia y, ahora, la música.

El interior de la Basílica de San Miguel Cedida

Los conciertos Candlelight han conquistado en los últimos años a miles de espectadores en distintas ciudades del mundo. Su secreto está en la sencillez: un espacio emblemático, decenas o cientos de velas encendidas, y un repertorio clásico interpretado por músicos profesionales en un formato íntimo. La Basílica de San Miguel se suma ahora a esta tendencia con una programación variada que combina grandes obras del repertorio barroco y clásico con programas temáticos. Según la información publicada por Fever, las próximas citas incluyen títulos tan conocidos como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, el Réquiem de Mozart o selecciones de Bach y otros compositores atemporales. El 25 de septiembre se inauguró la temporada con la interpretación de Las Cuatro Estaciones, un concierto que se repetirá varias veces hasta el 18 de diciembre. El 31 de octubre será el turno del Réquiem de Mozart, una de las piezas más intensas del repertorio sacro, perfecta para aprovechar la resonancia y solemnidad del templo. En noviembre, el ciclo continuará con un programa que reúne obras de Mozart, Bach y otros compositores universales, antes de cerrar el año con un concierto especial de Clásicos de Navidad el 19 de diciembre. Las entradas tienen un precio que oscila entre los 16 y los 30 euros, y los conciertos duran aproximadamente una hora.

Un espectáculo para los sentidos

Más allá de la calidad musical, lo que hace única la experiencia Candlelight es su atmósfera. La Basílica se ilumina únicamente con velas que, dispuestas estratégicamente, crean un juego de luces y sombras sobre los altares, las esculturas y las pinturas. El sonido de los instrumentos —violines, violas, chelos o piano— se propaga con nitidez en el espacio abovedado, envolviendo al público en una sensación de cercanía difícil de encontrar en las grandes salas de conciertos. El formato también ha sido aplaudido por su capacidad para acercar la música clásica a nuevos públicos. Al eliminar el protocolo rígido de los auditorios tradicionales y ofrecer entradas asequibles, consigue atraer tanto a expertos melómanos como a curiosos que se acercan por primera vez a este tipo de repertorio.

La Basílica de San Miguel no solo destaca por su arquitectura, sino también por su patrimonio artístico. Entre sus tesoros se encuentran esculturas de Luis Salvador Carmona, como San Pascual Bailón o Santa Librada, consideradas obras maestras del barroco español. El templo alberga además un magnífico conjunto de retablos, frescos y dorados que, con la luz de las velas, adquieren una nueva dimensión visual. Pese a su apertura a la cultura, la Basílica mantiene su vida litúrgica habitual. Se celebran misas, actos religiosos y festividades, además de otros conciertos.