De Velintonia a El Escorial: los espacios más sorprendentes para disfrutar de la Navidad en Madrid

La Comunidad de Madrid celebra la Navidad 2025 con un amplio programa cultural para todos los públicos que se desarrollará en diferentes espacios de la región como Velintonia, Teatros del Canal o el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

La oferta incluirá danza, conciertos de música clásica, espectáculos de títeres y actuaciones especiales como las de Canal Teatralia, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) o la cantante Clara Montes en Velintonia, ha informado el Gobierno autonómico.

El exterior de la Sala Roja Concha Velasco se transformará en 'Puppet Cinema', una propuesta interactiva donde el público podrá grabar con su propio móvil pequeñas piezas audiovisuales protagonizadas por títeres.

Además, 'Les Tutomouves' ocuparán la Sala de Cristal durante once días, invitando a niños y adultos a bailar y jugar entre más de 240 figuras geométricas de espuma y licra distribuidas por el espacio.

La Sala Negra acogerá la obra 'MermelHada', que ofrece una reinterpretación actual de los cuentos de hadas. La compañía El Retablo combina títeres, objetos, sombras y otros recursos escénicos para contar una historia de magia, hechizos y amistad que cuestiona los estereotipos clásicos del imaginario infantil.

El circo, la danza contemporánea y el hiphop también estarán presentes en la Sala Negra con 'Kairós', un espectáculo donde acróbatas y bailarinas realizan movimientos coreográficos, precisos y visualmente impactantes.

La música será una pieza clave en la programación navideña, y es que la ORCAM ofrecerá dos conciertos en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial: el primero, el 23 de diciembre, con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven; y, el segundo, el día 27 con un programa especial del Coro con villancicos populares como 'El tamborilero' o 'Campana sobre campana'.

Además, la iglesia de San Antonio en Aranjuez acogerá un recital navideño el 14 de diciembre con la 'Misa en re mayor op. 86' de Antonín Dvorák. Por otra parte, el músico y director de orquesta Francisco Suárez estrenará el 13 de diciembre en el Teatro Auditorio de la ciudad escurialense la misa flamenca 'Así reza mi pueblo', con la que se conmemora la llegada de los gitanos a España hace 600 años.

Suárez dirigirá a un trío de tres cantaores como son Salomé Pavón, Dani Castro e Ismael Solomando, al bailaor Jesús Ortega y a los solistas instrumentales.

Concierto en Velintonia

La Navidad llegará también a Velintonia, hogar del premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, de la mano de Clara Montes, quien ofrecerá el 14 de diciembre un recital de música y poesía titulado ''De tu casa a la mía', una conversación entre Alberti y Aleixandre, con el que rinde homenaje a ambos autores.

Montes interpretará varias piezas de su disco Marinera en tierra, en el que musicaliza versos del poemario 'Marinero en tierra 'y de 'Canciones para Altair', y estrenará dos composiciones creadas específicamente para esta ocasión a partir de textos del Nobel.

Por otra parte, en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ubicada en Alcalá 31, se expone un Nacimiento dedicado al Perú virreinal que se podrá visitar, de forma gratuita, hasta el próximo 1 de febrero de 2026. La obra cuenta con un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima como pieza principal, rodeado de creaciones del siglo XVIII de talleres de Málaga y Barcelona.