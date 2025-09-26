El velo, signo de libertad

El populismo que nos invade es muy osado en una sociedad libre. El pasado jueves, la Asamblea de Madrid rechazó la propuesta de Vox de prohibir a las alumnas de los centros educativos el velo que llevan las musulmanas.

El velo, o hiyab, es para estas mujeres un símbolo de su religión y este caminante cree que se merece el respeto de todos los que viven en una región abierta y libre en la que respetamos a todos y donde no nos gustan las imposiciones. Hace algunos meses incluso se celebró en Parla una manifestación contra la prohibición.

Hacer estas propuestas para restringir las libertades son ganas de rascar votos de los intransigentes, que son precisamente lo que no nos gustan en este Madrid, pero también una manera de promover la islamofobia y el racismo contra esta religión.

No he escuchado ninguna propuesta de Vox pidiendo que los hombres y las mujeres no puedan mostrar pulseras y cadenas con un crucifijo o una virgen. Es verdad que hay algunos países musulmanes, no todos ni mucho menos, que prohíben los signos cristianos.

¿Pretende Vox llevarnos a esos países con limitaciones a la libertad religiosa? ¿Le parecería bien que se aprobara en España la prohibición de procesiones religiosas con tanta tradición en nuestro país, como lo hacen en naciones radicales?

La portavoz de Vox en la Asamblea dijo que España «es una tierra de mujeres libres». No entiendo que para ser libres se tenga que recortar el derecho a cumplir con una tradición importante para estas personas.

Estas mujeres, si quieren, pueden quitarse ese velo y no las detienen como en Irán, país que apoyan algunos que, por suerte, Madrid les ha echado de la Asamblea.