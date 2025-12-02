Navidad
Ni ver el alumbrado ni patinar sobre hielo: el plan navideño gratuito que llega el 20 de diciembre a Madrid
La última convocatoria atrajo a más de 2.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos navideños de la zona
Cuando llegan las Navidades parece que el único plan posible es ir a ver el alumbrado, comer chocolate con churros o patinar sobre hielo. Sin embargo, las opciones van mucho más allá de pasar una tarde entre la multitud intentando hacerse un hueco frente a Cortylandia o esperando en la eterna cola de Doña Manolita.
La ruta de belenes también está muy vista y, por eso, buscar alternativas se vuelve casi inevitable para familias, parejas o grupos de amigos que, año tras año, repiten los mismos planes solo por tradición. En este contexto, los belenes vivientes ganan protagonismo, y especialmente el de Valdepiélagos, que se ha consolidado como uno de los más especiales y accesibles de la Comunidad de Madrid.
Un Belén Viviente inclusivo que regresa el 20 de diciembre
El próximo 20 de diciembre, a las 19:00 horas, Valdepiélagos abrirá las puertas de su ya tradicional Belén Viviente, que este año celebra su XIV edición. La última convocatoria atrajo a más de 2.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos navideños de la zona.
Organizado por los propios vecinos del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento y con el patrocinio de la Comunidad de Madrid dentro del programa Pueblos con Vida, este belén destaca por la implicación de sus actores y actrices, que dan vida a un escenario repleto de ambiente, movimiento y tradición.
Un recorrido adaptado y pionero en accesibilidad cognitiva
Valdepiélagos continúa avanzando para que su Belén Viviente sea un proyecto más inclusivo y accesible. Por ello, las diferentes escenas del recorrido están señalizadas con pictogramas de ARASAAC, facilitando la comprensión a personas con discapacidad cognitiva y contribuyendo así a eliminar barreras y promover la inclusión social.
Este esfuerzo ha convertido a este belén en pionero en accesibilidad, marcando un camino para otros municipios que buscan integrar la diversidad en sus propuestas culturales.
Dos nuevas escenas para sorprender a los visitantes
La edición de este año incorpora dos nuevas escenas:
- Alfarería, donde se muestra uno de los oficios más antiguos del mundo.
- Aperos del campo, con herramientas esenciales para la actividad agrícola de la época.
Estas novedades se suman a los grandes clásicos del recorrido: la cascada, el río, el trillo, el molino, el Palacio de Herodes, los Reyes Magos y, por supuesto, el portal de Belén. En total, los visitantes podrán recorrer 26 escenas ambientadas con una cuidada iluminación y música en vivo.
Una experiencia para toda la familia y completamente gratuita
El Belén Viviente de Valdepiélagos es una actividad gratuita, pensada para disfrutar en familia y para vivir una Navidad diferente, inclusiva y llena de tradición. Al finalizar el recorrido, quienes lo deseen podrán dejar un donativo voluntario para apoyar la continuidad del proyecto.
- Fecha y hora: 20 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas.
- Lugar: Valdepiélagos, Madrid
- Entrada: Gratuita (donativo voluntario al final del recorrido)
