Ni ver el alumbrado ni patinar sobre hielo: el plan navideño gratuito que llega el 20 de diciembre a Madrid

Cuando llegan las Navidades parece que el único plan posible es ir a ver el alumbrado, comer chocolate con churros o patinar sobre hielo. Sin embargo, las opciones van mucho más allá de pasar una tarde entre la multitud intentando hacerse un hueco frente a Cortylandia o esperando en la eterna cola de Doña Manolita.

La ruta de belenes también está muy vista y, por eso, buscar alternativas se vuelve casi inevitable para familias, parejas o grupos de amigos que, año tras año, repiten los mismos planes solo por tradición. En este contexto, los belenes vivientes ganan protagonismo, y especialmente el de Valdepiélagos, que se ha consolidado como uno de los más especiales y accesibles de la Comunidad de Madrid.

Los Reyes Magos del belén viviente de Valdepiélagos Belén Viviente de Valdepiélagos en Madrid

Un Belén Viviente inclusivo que regresa el 20 de diciembre

El próximo 20 de diciembre, a las 19:00 horas, Valdepiélagos abrirá las puertas de su ya tradicional Belén Viviente, que este año celebra su XIV edición. La última convocatoria atrajo a más de 2.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos navideños de la zona.

Organizado por los propios vecinos del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento y con el patrocinio de la Comunidad de Madrid dentro del programa Pueblos con Vida, este belén destaca por la implicación de sus actores y actrices, que dan vida a un escenario repleto de ambiente, movimiento y tradición.

Un recorrido adaptado y pionero en accesibilidad cognitiva

Valdepiélagos continúa avanzando para que su Belén Viviente sea un proyecto más inclusivo y accesible. Por ello, las diferentes escenas del recorrido están señalizadas con pictogramas de ARASAAC, facilitando la comprensión a personas con discapacidad cognitiva y contribuyendo así a eliminar barreras y promover la inclusión social.

Belén viviente inclusivo Belén Viviente de Valdepiélagos en Madrid

Este esfuerzo ha convertido a este belén en pionero en accesibilidad, marcando un camino para otros municipios que buscan integrar la diversidad en sus propuestas culturales.

Dos nuevas escenas para sorprender a los visitantes

La edición de este año incorpora dos nuevas escenas:

Alfarería, donde se muestra uno de los oficios más antiguos del mundo.

Aperos del campo, con herramientas esenciales para la actividad agrícola de la época.

Estas novedades se suman a los grandes clásicos del recorrido: la cascada, el río, el trillo, el molino, el Palacio de Herodes, los Reyes Magos y, por supuesto, el portal de Belén. En total, los visitantes podrán recorrer 26 escenas ambientadas con una cuidada iluminación y música en vivo.

Una experiencia para toda la familia y completamente gratuita

El Belén Viviente de Valdepiélagos es una actividad gratuita, pensada para disfrutar en familia y para vivir una Navidad diferente, inclusiva y llena de tradición. Al finalizar el recorrido, quienes lo deseen podrán dejar un donativo voluntario para apoyar la continuidad del proyecto.