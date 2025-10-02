El veranillo de San Miguel dominará el fin de semana en Madrid

El otoño en Madrid se hace esperar. Al menos el meteorológico, el que es protagonista con chubascos y bajadas de temperaturas. Dominará, al menos los próximos días, el buen tiempo. Por lo pronto, este jueves llega a la Comunidad de Madrid con sol, alguna nube alta al final de la jornada y termómetros con cambios ligeros, que serán al alza en el caso de las temperaturas máximas -que quedarán rozando casi los 30 grados en algunos puntos- y a la baja en el caso de las mínimas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves los cielos de la región permanecerán despejados, con intervalos de nubes altas al final del día.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios o, si acaso, bajarán, también de forma ligera.

Además, soplará viento flojo variable. Los termómetros oscilarán entre los

Unos cielos y unas temperaturas que se mantendrán durante el fin de semana y los primeros días de la próxima. Entonces, hacia el jueves, las máximas comenzarán a caer, dejando, poco a poco, este veranillo de San Miguel que ha sido una continuación del estío, aunque con máximas, a la vista está, más sueves.