El verano resiste en Madrid, que alcanza hoy 32 grados en pleno septiembre

Los últimos coletazos del verano se dejan notar en la Comunidad de Madrid. Este sábado, las temperaturas volverán a situarse en niveles propios de julio, con máximas que alcanzarán los 32ºC en Alcalá de Henares o Aranjuez y los 31ºC en la capital, Getafe o Navalcarnero, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo se mantendrá con nubes altas y sin apenas cambios en el termómetro, aunque en algunas zonas del sur y de la sierra las mínimas podrán ascender ligeramente. En general, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 15ºC, lo que prolongará la sensación veraniega en gran parte de la región.

El viento soplará variable, con predominio del noroeste y en general flojo. Una jornada más de calor que confirma que septiembre todavía guarda un sabor a verano en Madrid.