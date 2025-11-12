Previsión
El "veroño" toma Madrid antes de la llegada de las lluvias esta semana
El aumento de las máximas será aún más notable en el centro y sur de la Comunidad de Madrid
No es el veranillo de San Miguel pero se le parece. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta a unas temperaturas máximas en aumento que podrían llegar hasta los 26ºC en algunos puntos.
En concreto, el mercurio se moverá entre los 6ºC y los 26ºC dependiendo de la hora del día y del lugar de la región. El aumento será aún más notable en el centro y sur de la Comunidad. Los cielos permanecerán nubosos con intervalos de medias y altas.
En la Sierra, las mínimas aumentarán e irán acompañadas de vientos flojos y moderados con intervalos fuertes y algunas rachas muy intensas en las cumbres durante el mediodía. En el resto de zonas el viento soplará flojo desde el sur y aumentará a moderado por la tarde.
Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 24ºC en Madrid; los 5ºC y 25ºC en Alcalá de Henares; los 8ºC y los 26ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 19ºC en Collado Villalba; los 7ºC y los 24ºC en Getafe y 8ºC y los 23ºC en Navalcarnero.
Un calor inusual que tiene fecha de caducidad, pues la borrasca Claudia, ahora en el Atlántico, se hará sentir a partir de mañana jueves, y durante todo el fin de semana, con lluvias en toda la región, y bajadas de más de diez grados.
