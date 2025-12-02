Un viaje musical al corazón de un cuento eterno

El clásico cuento de Perrault revive con una energía renovada en “La Bella Durmiente y el bosque escondido”, el musical infantil creado por Jana Producciones y dirigido por Javier Muñoz. Esta adaptación, concebida para que disfruten niños y adultos, transforma la conocida historia en un espectáculo vibrante donde música, humor y fantasía se fusionan en una propuesta escénica que busca emocionar a toda la familia.

El montaje ofrece algo más que una narración tradicional. En escena desfilan hasta trece personajes interpretados por siete artistas que llenan el teatro de magia, color y dinamismo. La princesa, el príncipe, las hadas, la reina malvada y criaturas del bosque (como dragones que añaden un toque de aventura) componen un universo visual cuidado al detalle. Los vestuarios coloridos y los efectos especiales completan una puesta en escena que pretende sumergir al público en un verdadero cuento de hadas.

Uno de los pilares del espectáculo es su banda sonora. Las nueve canciones originales, compuestas en estilos muy variados, buscan conectar con los niños y niñas de hoy. Coreografías llenas de ritmo, sonidos que van del jazz-funky al dance, y melodías creadas para ser cantadas y bailadas por espectadores de todas las edades convierten al musical en una experiencia participativa y festiva. Durante aproximadamente una hora, la obra combina teatro, música y baile para ofrecer un ritmo ágil que mantiene la atención del público más joven sin renunciar al encanto que enamora a los adultos.

La obra no solo entretiene: también transmite valores. Entre risas, canciones y escenas emocionantes, el musical pone en primer plano un mensaje de amistad y respeto por la naturaleza. Ese componente educativo ha sido una seña de identidad de Jana Producciones, cuyo objetivo declarado es crear espectáculos que mezclan diversión con aprendizajes positivos.

Una de las protagonistas de la obra Jana Producciones

Detrás del proyecto se encuentran dos de los nombres clave de la productora. Andrés de Santiago, socio cofundador y productor ejecutivo, aporta una trayectoria marcada por numerosos reconocimientos nacionales. Junto a él está Javier Muñoz, productor, compositor y director de teatro, que acumula premios por musicales como “La Leyenda del Unicornio”, “Antígona tiene un plan” y “Blancanieves Boulevard”. Su experiencia se refleja en esta nueva adaptación que recoge el espíritu del cuento clásico y lo traslada a un lenguaje escénico contemporáneo.

Jana Producciones, fundada en 2000, se ha consolidado como un referente indiscutible del teatro musical en España. Con más de un millón de espectadores y 43 premios nacionales, la compañía es responsable de títulos destacados como “Adán y Eva en Broadway”, “Blancanieves Boulevard” —Premio al Mejor Musical en 2010—, o “La Leyenda del Unicornio”, obra que incluso dio el salto al cine.

Con “La Bella Durmiente y el bosque escondido”, la productora reafirma su compromiso con los musicales de creación propia: guion, música, escenografía y coreografías nacen del trabajo interno de su equipo artístico. El resultado es un espectáculo que promete magia, emoción y un viaje inolvidable al mundo de los sueños. Porque, como recuerda la obra, los sueños, sueños son… pero en este musical, por una hora, parecen hacerse realidad.