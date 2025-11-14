El viento se ceba hoy con Madrid, con lluvias durante todo el día

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta cielos nubosos y rachas muy fuertes de viento y precipitaciones persistentes en zonas altas de la Sierra.

En cuanto a las precipitaciones, habrá lluvias y chubascos generalizados que de madrugada pueden acumular 40 litros/12 horas en zonas altas de la Sierra donde no se descartan también tormentas ocasionales.

Las temperaturas mínimas, que se esperan al final el día, se mantendrán sin cambios o en ligero descenso y las temperaturas máximas en ascenso en el extremo occidental y sin cambios o en ligero descenso en el resto que será más acusado en el tercio oriental.

Respecto a los vientos soplarán de flojos a moderados de sur girando a suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres de la Sierra de madrugada.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 17ºC en Madrid; los 12ºC y 18ºC en Alcalá de Henares; los 12ºC y los 18ºC en Aranjuez; los 8ºC y los 13ºC en Collado Villalba; los 10ºC y los 17ºC en Getafe y 11ºC y los 17ºC en Navalcarnero.

Así, en una actualización del Boletín de Fenómenos Meteorológicos Adversos para el día de hoy, la Aemet ha indicado que dicho aviso estará activo hasta las 6:00 horas, advirtiendo de que se puede producir una precipitación de hasta 80 milímetros de agua en la zona mencionada.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha trasladado esta información a los ayuntamientos de la zona de la sierra y a los servicios de seguridad y emergencias, y recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Asimismo, pide evitar carreteras que se puedan ver afectadas por la lluvia de manera importante y zonas inundables, y recuerda que, en caso de emergencia, la población puede llamar al 112.