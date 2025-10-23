El Viso se lleva la palma entre los barrios más ricos de España

Como se suele decir, en una interpretación libre: la riqueza también va por barrios. Y Madrid se lleva el premio gordo. El barrio de El Viso, en pleno centro de la capital, es el de mayor renta media anual por habitante en ciudades con más de 250.000 habitantes, con 44.901 euros en el año 2023, de acuerdo con la estadística de indicadores urbanos publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En el otro extremo se sitúan los barrios sevillanos de Los Pajaritos y Amate, con 7.311 euros anuales por habitante, la mitad de la renta media anual nacional que se situó en 2023 en 14.807 euros.

Junto con El Viso, los siguientes barrios con mayor renta anual por habitante son también madrileños: Recoletos (41.648), Piovera (40.755), Nueva España (40.717) y Castellana (40.437).