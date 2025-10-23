Acceso

El Viso se lleva la palma entre los barrios más ricos de España

Otros, como Recoletos, Nueva España y Castellana le acompañan en este estudio

Viviendas en el barrio de El Viso, uno de los más caros de Madrid
Viviendas en el barrio de El Viso, uno de los más caros de MadridJesús G. FeriaLa Razon
  • Miranda Valliniello
Como se suele decir, en una interpretación libre: la riqueza también va por barrios. Y Madrid se lleva el premio gordo. El barrio de El Viso, en pleno centro de la capital, es el de mayor renta media anual por habitante en ciudades con más de 250.000 habitantes, con 44.901 euros en el año 2023, de acuerdo con la estadística de indicadores urbanos publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el otro extremo se sitúan los barrios sevillanos de Los Pajaritos y Amate, con 7.311 euros anuales por habitante, la mitad de la renta media anual nacional que se situó en 2023 en 14.807 euros.

Junto con El Viso, los siguientes barrios con mayor renta anual por habitante son también madrileños: Recoletos (41.648), Piovera (40.755), Nueva España (40.717) y Castellana (40.437).

