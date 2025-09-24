Una zaragozana expone cuál es la realidad de vivir en Madrid: "Lo que te imagines existe pero no todo es tan bonito"

Violeta García, también conocida como @violetis.g, es una joven influencer de origen zaragozano dedica al mundo del derecho; prueba de ello es la biografía de su perfil: "El derecho no es aburrido". Aparte de este campo profesional, en el que trata temas como la okupación, el matrimonio las herencias o cómo es cursar este grado, también comparte contenidos que tienen que ver con algún tipo de experiencia o curiosidad de carácter más personal, con la moda y los 'outfits' o con testimonios repletos de reflexión.

Y un ejemplo de ello ha sido el vídeo en el que ha hablado sobre "la realidad de vivir en Madrid", algo que considera que es "abrir un melón con el que me puede caer hate". Su caso es el de una persona que nació en Zaragoza y que se mudó a Madrid para "terminar el máster y a trabajar. Llevo 2 años casi viviendo aquí", comentaba en agosto del año pasado. Las razones por las que se ha pronunciado sobre este tema tienen que ver conque "no paro de ver un montón de gente enseñando todos los planes que se pueden hacer aquí".

Para ella esto es verdad, ya que Madrid "es muy bonito y es maravilloso. Todo lo que tú te imagines en tu cabeza existe". No obstante, y adelanta que su intención es la de no ofender a nadie, es que "la calidad de vida aquí creo que es de las peores de España. No es todo tan bonito". De hecho, razona que no quiere quejarse de la ciudad, ya que gracias a ella ha tenido muchas oportunidades. Continuando con su hilo de elogios, Violeta apunta a que "lo mejor que tiene Madrid es la gente".

"La gente es super abierta de verdad, o sea, en otros sitios que son más pequeños la gente es más cerrada, pero aquí no tengo queja. A la gente no le importa invitarte a sus planes", expone. Tras ello, comienza a arrojar aquellos aspectos que hacen de la ciudad un lugar complicado en el que residir. Sentencia que "si tienes mucho dinero es la ciudad perfecta pero, si eres una persona con un sueldo normal, no". Ofreciendo algo de contexto sobre esta idea, expone que el precio de los alquileres es muy alto.

"Es cierto que para muchos estudiantes la calidad de vida es mejor porque comparten piso, pero si tú quieres vivir solo o con tu pareja es mucho más complicado", dice a la vez que señala que lo normal en la ciudad es que no residan personas con familia e hijos, "muchas viven en las afueras". Otro tema complicado, según sus propias palabras, es el de conducir un coche en el centro. "Utilizarlo es una locura y no puedes entrar con cualquier vehículo".

Este mismo tema también ha sido capaz de relacionarlo con las diferencias que hay entre unas ciudades y otros con respecto al proceso de llegar al trabajo: "En otras ciudades tardas media hora en llegar al trabajo y ya dices que es mucho. Esto en Madrid es al revés. Muchos tardan más de una hora y eso es lo normal. Normalmente, también se sale más tarde de trabajar y los salarios son un pelín más altos, pero no merecen la pena", argumenta.

Volviendo al tema de realizar planes de ocio en esta ciudad, lo que ocurrirá en caso de que se quiera disfrutar de una noche fiestera en Madrid será que "te vas a gastar el triple de lo que te gastarías en otros sitios porque pagas entradas muy caras y las copas, o lo que te tomes dentro, también es mucho más caro", explica. Para aquellos que contraargumenten a Violeta con un tajante "no te buscas planes baratos", ella misma les responderá de la siguiente manera:

"Si te buscas cosas baratas que sean muy chulas, te vas a encontrar con una fila de una o dos horas". Algo similar ocurre cuando la estación veraniega llega a la ciudad y la gente quiere ir a bañarse a una piscina pública. Lo cierto es que esto jamás le había pasado pero, durante el año pasado, "si querías ir a la piscina tenías que coger antes una entrada porque si no no tenías sitio", expone mientras ejemplifica que esto es también muy habitual en los cines.

Pese a todas estas críticas, Violeta anuncia que Madrid es un lugar "del que no me quiero ir". De nuevo. reitera la idea de que sus intenciones no son para nada las de ofender, sino más bien que tienen como objetivo "contar un poco la realidad de las cosas". Según sus propias palabras, mucha gente vende la moto explicando cómo es un sitio, pero eso no quita de que sí que haya cosas buenas ahí.