El zoo de Madrid se «disfraza» de Halloween y sorprende a su panda gigante

El Zoo Aquarium de Madrid se transformará se vestirá de Halloween "salvaje" durante los fines de semana restantes de octubre y el 1 y 2 de noviembre, cuando los visitantes podrán disfrutar de un entorno repleto de calabazas y sorpresas para tigres, rinocerontes y elefantes. Según ha informado el espacio en un comunicado, se recreará un "escenario de misterio y naturaleza" en el que se ofrecerán alimentos especiales con calabazas para algunas especies. Entre las actividades preparadas está la dieta sorpresa que conocerán los asistentes en charlas educativas en las que se explicarán cómo están diseñadas especialmente para estimular los sentidos y habilidades de los animales.

El panda gigante Jin Xi recibirá su fruta favorita, presentada en calabazas decoradas. Los tigres o el rinoceronte recibirán una selección de carne y verduras frescas ocultas en las que el sentido del olfato "será clave". Estas experiencias se enmarcan en las charlas especiales de Halloween, que se celebrarán todos los fines de semana hasta el 2 de noviembre, entre las 12 y las 18 horas, y permitirán a los asistentes conocer más sobre los hábitos diurnos y nocturnos de especies como los orangutanes, koalas, osos pardos y nutrias gigantes. Además, el Zoo propone una actividad exclusiva para grupos reducidos, los talleres 'Halloween en familia', que tendrán lugar los sábados 25 de octubre y 1 de noviembre, de 11 a 14 horas.

En ellos, los participantes podrán preparar calabazas, juguetes y comidas para los animales del parque, en una experiencia didáctica y divertida. Ubicado en la Casa de Campo, el Zoo de Madrid forma parte de la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) y participa en más de 60 programas de conservación de especies en peligro de extinción, como el rinoceronte blanco e indio, el orangután de Borneo o el águila imperial.