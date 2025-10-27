Zuriñe, la pastora madrileña que gana el triple que en España y vive sin cobertura en los Alpes

Mientras el salario medio en España ronda los 27.500 euros anuales y el desempleo juvenil sigue por encima del 24 %, cada vez más jóvenes buscan oportunidades laborales fuera del país. La precariedad en sectores como la hostelería, la ganadería o la agricultura empuja a muchos a mirar más allá de las fronteras. En este contexto, la historia de Zuriñe y Celia es una superación por seguir manteniendo una profesión que en España, vive sus momentos más críticos

Una madrileña de 28 años y la otra de Donosti, han cambiado los atascos y la cobertura móvil por la soledad de los Alpes tiroleses, donde se pasan el día pastoreando un rebaño de 350 ovejas a 2.200 metros de altitud. Sin agua corriente ni señal de teléfono, Zuriñe y Celia han encontrado algo independencia y una remuneración que multiplica por tres la que obtendría en España.

De Biología en Madrid al pastoreo en los Alpes

Aunque su historia parece la de alguien nacida entre pastos, el camino de Zuriñe empezó lejos de los Alpes. Estudió Biología y se crio entre Patones y El Berrueco, en la sierra madrileña. "Necesitaba hacer algo más manual, más real que la teoría", recuerda. Su primera experiencia como pastora fue con un rebaño municipal en la Sierra de Guadarrama, dedicado a la prevención de incendios. Allí conoció a Celia, su compañera en el proyecto Pastoras Nómadas, una iniciativa que busca dar visibilidad al trabajo pastoril desde una perspectiva femenina y contemporánea. "Queremos mostrar la realidad tal cual es: dura, pero también hermosa", resume.

Ambas decidieron cruzar los Pirineos y comenzar una nueva etapa en Tirol, al norte de Italia: "Hicimos lo que muchos hacen: irse al extranjero para ganar más y sobrevivir mejor en casa". Allí pasan cada verano con provisiones y perros guardianes para cuidar de su rebaño durante meses. La dureza del entorno, sin embargo, se compensa con una sensación de plenitud. "Los pastos alpinos me dan años de vida", confiesa. Entre ovejas, truenos y montañas, ha encontrado una forma de libertad que ni los sueldos urbanos ni las comodidades digitales parecen garantizar.

Sin cobertura y ganar en calidad de vida

En los Alpes, la rutina está dictada por el clima y los animales. "Soy responsable de cientos de vidas. Aquí no hay horarios, estás pendiente día y noche", explica. Suben en helicóptero con suministros para toda la temporada, y una vez arriba, el mundo digital desaparece. Sin cobertura de móvil, sin agua corriente y con una vida marcada por la intemperie, Zuriñe asegura: "Es vivir con lo mínimo y aprender a valorar lo que tienes".

"La inversión es alta y el esfuerzo enorme"

Su salario, aunque normal según lo establecido en los alrededores, sigue equivaliendo a tres veces más de lo que ganaría en España por un trabajo similar. Esto evidencia las desigualdades entre los sistemas agroganaderos de Europa. Sin embargo, la joven madrileña nunca ha idealizado su trabajo y asegura que a pesar de ser algo que requiere esfuerzo, "los pastores también queremos descansar o irnos de vacaciones".

Una vida de investigación

Cada vez que vuelve a Madrid, Zuriñe cambia los prados por laboratorios y proyectos de investigación, pero nunca se queda demasiado tiempo. "Me fascinan los rumiantes", reconoce. Además, las Naciones Unidas declararon el 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores (AIPP 2026) para promover la gestión sostenible de los pastizales y reconocer el papel fundamental de los pastores en el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. Para ella, los meses en la montaña son más que un trabajo estacional. Son una lección sobre lo esencial: vivir con poco y depender de uno mismo.