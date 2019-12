Iberdrola avanza hacia las emisiones nulas en el año 2030

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha anunciado que la compañía energética aspira a tener una intensidad de emisiones prácticamente nula en Europa para el año 2030 y mantiene su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050 a nivel global. Así lo expuso junto al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante su intervención en la reunión de alto nivel “Caring for Climate”, organizada por Global Compact en el marco de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático –también llamada Conferencia de las Partes (COP)– que celebró en Madrid su 25ª edición desde el 2 hasta el 13 de diciembre.

Durante su participación en el panel “Our Our only future – the Role of the Private Sector in Reaching 1,5oC and Net-Zero”, el presidente de Iberdrola puso de relevancia el hecho de que la compañía se adelantase, hace 20 años, a la transición hacia una economía baja en carbono. A día de hoy, expuso, sus emisiones suponen una cuarta parte de las de que expulsan sus competidores en Europa. A este respecto, Galán destacó que el grupo ya produce con cero emisiones en muchos de los países donde está presente, “como Reino Unido, Alemania o Portugal”.

Para llegar a esta posición de liderazgo, Iberdrola ha invertido 100.000 millones de euros en las últimas dos décadas en renovables, redes eléctricas inteligentes y almacenamiento eficiente. Asimismo, el presidente adelantó que la compañía seguirá invirtiendo en estas actividades a un ritmo de entre 8.000 y 10.000 millones de euros al año. Como resultado de este esfuerzo, Iberdrola se sitúa en la actualidad como líder global en energías limpias y digitalización de redes, además de ser el primer emisor corporativo de bonos verdes del mundo.

En este sentido, Ignacio Galán manifestó: “Hemos impulsado la transformación de industrias intensivas que estaban en declive hacia sectores de futuro, como es el caso de los astilleros que ahora fabrican componentes para eólica marina”. Del mismo modo, señaló haber promovido “nuevas empresas como, por ejemplo, las relacionadas con los contadores inteligentes o los componentes para plantas fotovoltaicas”.

En esta transición, el papel del sector eléctrico, responsable del 25% de las emisiones, es clave: es necesario sustituir las tecnologías contaminantes por energías renovables y promover la electrificación de otros sectores como el transporte. Así lo contempla el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima impulsado por el Gobierno en funciones, por el cual se espera lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42%.

Aliados con la COP25

Galán reiteró la necesidad de pasar ya a la acción, en línea con el lema de la COP25. “La transición energética es posible, ya que contamos con la tecnología necesaria a un coste competitivo, pero tenemos poco margen. El tiempo de actuar es ahora”, y prosiguió: “Estamos ante la oportunidad de un renacimiento industrial, creando empleos y bienestar para todos”.

En el contexto de la COP25, la compañía reiteró su compromiso por alcanzar un escenario climático alineado con un aumento máximo de las temperatura de 1,5 ºC y con un marco adecuado de condiciones laborales y de transición justa en el proceso de descarbonización. Ambas promesas se han garantizado con la adhesión del grupo a dos compromisos impulsados por organizaciones y gobiernos directamente implicados en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, celebrada en Nueva York en septiembre.

Estas metas requieren de la empresa actuar con ambición, y por ello tiene establecidos unos objetivos vinculantes de reducción de emisiones para 2030 y 2050. El primer reto que advierten es el de descarbonizar al máximo el sector eléctrico, que es el más favorable para lograrlo gracias a la creciente integración de las energías renovables en su mix de generación.

El segundo reto es descarbonizar otros sectores de la economía mediante una mayor electrificación, principalmente en el transporte (a través del vehículo eléctrico) y la edificación (a través de la bomba de calor). Esta visión, que es la de la empresa, se manifiesta en forma de Posiciones Regulatorias, que hacen posible la descarbonización, y está alineada con la visión a largo plazo de la Unión Europea (escenarios a 2050).

Tras la aprobación en 2015 del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, Iberdrola incorporó su cumplimiento a su estrategia y Estatutos. Así, en consonancia con su actividad, la empresa enfoca su esfuerzo en la acción por el clima (ODS 13) y en el suministro de energía asequible y no contaminante (ODS 7).