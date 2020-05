Tu cerebro en el confinamiento

¿Sientes una fatiga constante? ¿Duermes durante el día pero te cuesta conciliar el sueño por la noche? ¿Te cuesta trabajo concentrarte? ¿Te falta motivación? Si has experimentado alguna de estos síntomas durante el confinamiento no tienes que sentirte culpable. Son reacciones normales del cerebro cuando nos encontramos sometidos a un estrés constante y la incertidumbre sobre el futuro. Nuestro cerebro ha evolucionado para salvarnos la vida en caso de peligro. El estrés nos deja sin energía, porque se deriva al cerebro y al sistema inmunitario. Además, cuando nos sentimos amenazados se desactiva la parte lógica del cerebro, la que usamos para resolver problemas. Por eso nos cuesta tanto concentrarnos en las tareas complicadas. Al contrario, la parte más instintiva del cerebro, que toma decisiones rápidas y poco meditadas, está hiperactiva, haciéndonos pasar de una idea a otra rápidamente, y provocando cambios de humor. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante es aceptar que en estas circunstancias no podemos rendir al cien por cien, y además hacer deporte y buscar momentos de relajación para hacer bajar el estrés.

