La vitamina C liposomal se diferencia de la tradicional en que proporciona este nutriente fundamental empleando tecnología liposomal. Los liposomas son microesferas de fosfatidilcolina que transportan el ácido ascórbico o vitamina C, y que mejoran la absorción desde el 5-15% de la dosis que ofrece la vitamina C nativa o convencional hasta entre un 98-100% que ofrece la tecnología liposomal de Vitanano C 1062. La absorción de la vitamina C liposomal solo es superada por la vitamina C aplicada por vía intravenosa. Vitanano C 1062, de mundonatural, es un complemento alimenticio que contiene 850 mg de vitamina C liposomada, lo que garantiza el 1062% del valor nutricional recomendado y contribuye a obtener mejores beneficios para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, la reducción del estrés oxidativo, así como del cansancio y de la fatiga, o en la formación normal de colágeno para el correcto funcionamiento de huesos, dientes y cartílagos.

Contribuye al sistema inmune y la formación de colágeno, además de reducir el estrés oxidativo y el cansancio