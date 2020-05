El cuidado de las articulaciones

Cartílagos y articulaciones envejecen a un ritmo más acelerado que otros tejidos al no disponer del sistema de nutrición que aporta el riego arterial. Esta diferencia hace que se resientan más y que, con el paso de los años, la actividad física intensa deteriore en mayor grado sus tejidos. Artifin, de mundonatural, es un complemento que aporta a base de sulfato de glucosamina y condroitina, cúrcuma, pimienta negra, resveratrol y vitamina C. La glucosamina es un amino azúcar sintetizado a partir de glucosa y glutamina, que destaca por ser una fuente de glucosamina-6fosfato y n-acetilglucosamina, así como por ser precursor directo en la formación de glicosaminoglicanos en el cartílago. Por su parte, la vitamina C, que contribuye a la síntesis normal de colágeno para el correcto funcionamiento de huesos y cartílagos, se ha considerado por su papel potencial en la protección de las articulaciones del desarrollo y la progresión de la osteoartritis. Artifin también está disponible en crema. Más info: 91 446 00 00 / Web: parafarmaciamundonatural.es info@mundonatural.net

