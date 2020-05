Federico Velázquez: “El coronavirus es una lección de humildad para el ser humano: aparece un bichito y pone el mundo patas arriba”

Federico Velázquez es el actual presidente de la Asociación Española de Medio Ambiente y uno de sus fundadores en 1995. La enseñanza es una de sus pasiones y su paso por las aulas le ha dejado una firme convicción de que la educación genera conciencia y puede provocar un cambio significativo en la sociedad, que ayude a frenar el cambio climático. Pero no sólo hay que educar a los niños, los mayores son el objetivo principal, pues son ellos los causantes de la situación de emergencia que vive el planeta. La pandemia del coronavirus es un buen momento para reflexionar sobre las consecuencias de determinados hábitos y conductas.

- En febrero participasteis en el último gran evento público en materia medioambiental antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus. El VI Congreso Internacional de Educación Ambiental. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

- La eduación ambiental sigue siendo un instrumento imprescindible para poder dar respuesta a los desafíos y retos que tiene actualmente el medio ambiente. Sin ella no habrá cambios definitivos. D esafíos como el cambio climático, como los problemas de los océanos, plásticos, residuos etc...por lo tanto hay que continuar promoviéndola. En cuanto a metodología, lo importante es el concepto de que la educación ambiental es algo integral, que debe de llegar al individuo plenamente, a su parte cognitiva pero también a la afectiva y la experiencial, a la parte práctica. Por eso en el congreso también trabajamos en estas áreas. Por otra parte, reafirmamos que la educación ambiental tiene una vocación transformadora, no solamente quiere solucionar los problemas de hoy si no los del futuro y apunta a un nuevo modelo económico, social, más justo,más frateno, en el que no haya codicia, explotación, mercantilismo, ni mala utilización de los recursos.

- En la asociación que preside se apuesta mucho por la educación ¿cuál es el camino?

- La educación ambiental tiene como objetivo generar conciencia. Este objetivo aparece cuando hay una situación crítica, como está pasando ahora con la educación sanitaria, no es que la gente sepa más ahora lo que es un virus, si no que incorpora normas ante una situación de emergencia. A nivel ambiental hay que generar conciencia de la situación de riesgo para que la gente actúe de una determinada manera. La educación ambiental va dirigida tanto a niños como a adultos. De nada sirve que un niño reciba una educación escolar muy buena cuando luego la sociedad le dice todo lo contrario. Es muy importante concienciar al adulto porque es el que hoy está haciendo los daños ambientales.

- Italia es el primer país europeo en crear una asignatura de educación ambiental en los colegios ¿crees que sería conveniente ponerla en España?

- Nosotros no somos muy partidarios de eso porque es verdad que cuando hay una asignatura garantizas que un determinado tiempo, por ejemplo, una hora a la semana se hable de medio ambiente pero sabemos que tiene mucha más fuerza didáctica cuando la persona que habla al alumno no es un especialista, si no que son sus figuras más cercanas, es decir, tiene más fuerza el mensaje cuando lo transmite un padre, un tío o un profesor de todos los días que un especialista. Tiene más fuerza formativa que una asignatura separada, creo que hay acuerdo en que la transversalidad en la educación ambiental es más difícil pero tiene más fuerza pedagógica, es más arriesgada pero cala más, entonces trabajamos en ese área, en que el profesor sin ser un experto tenga la sensibilidad como para que a través de su asignatura acerque al alumno al medio y hacer que el alumno descubra valores medio ambientales a través de las matemáticas, la lengua o cualquier materia.

- ¿Hay alguna fórmula mágica para concienciar? Porque parece que se avanza muy lentamente...

- La educación ambiental aparece en el año 68, la Unesco comienza a impulsarla y a lo largo de este tiempo sí que se han visto algunos avances, quizá en el tema de conciencia cívica. A medida que el individuo se conciencia, va haciendo que la sociedad también se conciencie. La sociedad no ve bien que se arroje algo a la calle o no se recoja la caca del perro, el reciclaje se ha extendido mucho...pero quedan todavía los pasos que suponen un compromiso mayor. Si queremos una sociedad ambientalmente más justa tenemos que revisar todos nuestros hábitos, cómo organizamos nuestro ocio, cultura, relaciones, compras, alimentación y dar ese paso de que aunque nos cueste un poco más el beneficio va a ser mayor...ahí tenemos en contra a una sociedad que lo quiere todo, ahora y de forma fácil. Frente a eso es difícil luchar pero ya hay otros tipos de criterios y poco a poco se irán implantando. No es necesario tampoco que para que una sociedad cambie tenga que cambiar el 100% de los individuos, sólo hace falta que haya cierta masa crítica que sea un ejemplo para los demás, que marque una línea de comportamiento. Lo que pretendemos cuando educamos ambientalmente es llegar a esa parte de la población que luego puede ser un referente para la familia, vecinos y amigos.

- Las medidas tomadas en el estado de alarma por la crisis del coronavirus están ayudando a mejorar la calidad del aire ¿se puede extraer alguna conclusión positiva de esta tragedia que estamos viviendo?

- La actividad económica decrece y el medio ambiente mejora. Lamentablemente tiene que pasar estas cosas para darnos cuenta. Creo que podemos extraer varias enseñanzas de esta situación. Por una parte, el coronavirus nos viene a mostrar que el ser humano no es tan fuerte. Creemos que tenemos el dominio de la tierra, el mar y el aire e incluso del espacio pero aparece un bichito y pone el mundo patas arriba. Es una lección de humildad para el ser humano que no debe creer que está por encima porque en cualquier momento le quitan la silla, como ahora, y se cae directamente al suelo. Además, hay otra enseñanza: buena parte de las últimas epidemias que vemos: vacas locas, gripe aviar...vienen a partir de la alimentación animal. Creo que es el momento de reducir seriamente el consumo de carne, tanto por motivos de salud, de medio ambiente, de bienestar animal como por justicia social. No olvidemos que hoy hay una cabaña ganadera de 20.000 millones de animales de granja de los cuales 1.000 millones son rumiantes que producen el metano y el efecto invernadero...todo esto son bombas de relojería que al final repercute en nosotros como se está viendo.

- ¿Es posible frenar el cambio climático?

- Estamos todavía a tiempo de poder actuar sobre el. Hoy tenemos 1,1 grado de subida sobre la temperatura esperable y se ha marcado ese límite de 1,5 grados, de 2 como mucho. Aumentarla más supone entrar en escenarios que ya serían complejos para la reversibilidad. El cambio climático también tiene que ver mucho con la actuación de las personas en cuatro áreas fundamentales: la vivienda, la mobilidad, la alimentación y el consumo. Además de la conservación de bienes: reutilización, reparación y reciclaje. Al reciclar una tonelada de vidrio, se ahorra 130 kg de petróleo. La movilidad sostenible para emitir menos dióxido de carbono, una dieta con menos consumo de carne, pues la ganadería emite en la actualidad el 15% de los gases de efecto invernadero. Y luego el tema del consumo: detrás de cada bien que uno adquiere no sólo hay una materia prima si no también un coste de agua y energía. Las personas han de descubrir que hay valores basados en el compartir, de crecimiento personal y espiritual. A parte de que son gratuitos, dan más felicidad individual, y se establecen mejores relaciones con los demás.

- ¿Se puede poner esto en práctica en ciudades como Madrid en la que, por ejemplo, la vivienda es cara y este tipo de inversiones para mejorar su ahorro y su eficiencia suponen una gran inversión?

- Todo lo que es bueno para el medio ambiente lo es también para la salud y para el bolsillo, si no en un primer momento, sí a medio plazo. Hoy buena parte de los impactos ambientales vienen por parte de la vivienda. Los criterios de ahorro en una vivienda pueden ser trabajar con dispositivos de bajo consumo, con electrodomésticos que tengan etiqueta de eficiencia energética, o cambiar de empresas de electricidad a empresas que trabajan con energías renovables. La climatización es también un punto muy importante. En algunos casos, el estado juega un papel de amortiguador para facilitar guías que conduzcan a un mayor bienestar. Por ejemplo, para la instalación de energía fotovoltaica, probablemente un particular no puede hacer esa inversión y el Estado sí puede apoyar. Los gobiernos tienen que tener un compromiso de ir abandonando las energías fósiles, porque hay otras mucho mejores.

- ¿Crees que también puede desempeñar un papel importante en la lucha por el cambio climático un cambio en el paradigma financiero?

- Sin duda alguna, hay que ir orientándose a una economía baja en carbono, hay que introducir un patrón de actuación con el que se sustituyan los combustibles fósiles responsables en gran parte de la contaminación atmosférica y las emisiones del CO2. El petróleo puede seguir orientado a la industria petroquímica porque hay bastantes bienes que dependen de él, pero no tanto hacia lo energético; y el gas natural puede ser un combustible de tránsito, por cuanto que es el más eficiente de todos. De lo que se trata es de ir introduciendo las energías renovables. Hay estudios que indican que para 2050 podríamos trabajar con energías renovables. Las renovables son una fuente de empleo extraordinaria. Todo lo que tiene que ver con lo medio ambiental es mucho más generador de empleo que lo que no.