«El turismo contamina a nivel ecológico y cultural; hay que buscar fórmulas efectivas»

Aníbal Bueno tuvo hasta 2009 una vida que él define como «estándar»: pareja, vivienda en propiedad, trabajo fijo de oficina, perro y coche. Luego llegó la crisis económica y se quedó sin trabajo, lo que se juntó con una ruptura sentimental. Fue entonces cuando, decidido a dar un cambio a su vida, viajó por primera vez a la selva camerunesa. Y desde entonces no paró. Aníbal pasa ahora entre cinco y diez meses al año en el continente africano (sólo en 2022 viajó a 25 países) y es autor de «Culturas Olvidadas», «Faces of South Sudan» y «Last Tribes of Angola», libros centrados en el estudio de las culturas más inaccesibles del planeta. Su pasión por la fotografía antropológica la compagina con su agencia de viajes a lugares remotos, Last Places.

¿Cómo ha cambiado su forma de ver el continente?

Una de las cosas más importantes que ha cambiado es la de eliminar la visión homogénea del continente. No solo se trata de enarbolar la tópica (pero necesaria) frase «África no es un país», sino ser capaz de ver los interminables matices a nivel regional y local que presenta. Esta visión caleidoscópica, junto a los conocimientos que vas adquiriendo, te permite ser capaz de hacer análisis sociopolíticos y antropológicos más precisos y acertados. Nunca se deja de aprender.

¿Cómo muestra el continente sin caer en el «exotismo»?

Existen muchos prejuicios sobre África e intereses a la hora de mostrarla como un todo exótico y estereotipado. La parte más difícil de este trabajo es la ética, porque afecta a la visión que tiene el mundo de todo un continente. Me parece muy útil mostrar el «detrás de las cámaras». Dejar claro que en Etiopía existen maravillosas comunidades tradicionales en el valle del Omo, pero también macro ciudades modernas como Addis Abeba, con rascacielos y hombres de negocios. Todo ello existe, simultáneamente, y hay que decirlo.

Recientemente publicó en redes sociales un ritual con hienas y niños en Nigeria, y dijo que era de lo más difícil que ha documentado. ¿Por qué?

Allí pasó algo para lo que no estaba preparado. Comenzaron a hacerme una demostración del grado de domesticación al que habían conseguido llevar al animal y, para ello, dejaron a varios recién nacidos en el suelo, colocaron a la hiena junto a ellos y los cubrieron a todos con una manta mientras danzaban alrededor y nadie sabía qué estaba ocurriendo bajo aquella tela. Fueron minutos de angustia. Para mí fue aterrador. Por suerte, la hiena era lo suficientemente mansa, pero el trasfondo de maltrato animal y la exposición de esos bebés al peligro me revolvió por dentro.

¿Cómo consigue acercarse a sociedades que para muchos en Europa son inaccesibles? ¿Algún truco para los aventureros?

La figura clave es la del fixer. Para conseguir llegar a comunidades remotas y a culturas radicalmente diferentes a la nuestra necesitamos a una persona de confianza, que sea la que nos gestione la logística, los contactos, la parte económica, etc. Y también que sea nuestros ojos y oídos sobre el terreno. Un buen fixer no solo nos traduce el idioma local, sino que nos traduce la cultura en sí misma: nos explica qué es lo que está pasando en cada momento y cómo comportarnos.

¿Qué recomendaría a quien viaja a África por primera vez?

Para que un viaje a África cumpla nuestras expectativas primero tenemos que tener claras cuáles son. África está compuesta por más de 50 países, y cada uno de ellos por innumerables regiones diferentes, por lo tanto, tenemos infinidad de experiencias que podemos disfrutar y se ha de elegir en concordancia con esos deseos. No es lo mismo hacer un viaje de safari por Tanzania y acabar en un hotel de lujo en Zanzíbar que adentrarte en las selvas de República Democrática de Congo para visitar a las comunidades indígenas más aisladas.

Hace fotografía antropológica. ¿Qué pretende mostrar?

Sí, mi trabajo fotográfico se centra en el retrato. A mí me gusta ir al detalle. Mi trabajo es enseñar a mirar retratos. A descifrarlos. Captar a la audiencia por la estética y guiarles en la lectura de cada uno de los detalles. En una fotografía de retrato esconde muchísimos detalles de la persona fotografiada y su cultura. Y yo disfruto analizando minuciosamente todo eso. También quiero creer que mi trabajo implica cierto activismo. Me gusta pensar que pongo mi granito de arena en la visibilización de culturas minoritarias que están en peligro de extinción. Estamos muy concienciados de la pérdida de ecosistemas y especies animales, pero no tanto de la de culturas.

¿Qué es para usted el turismo sostenible en África?

El concepto «turismo sostenible», cuando hablamos de grandes expediciones, continúa siendo una quimera, en términos generales. El turismo de este tipo siempre es invasivo. Y el turismo contamina, tanto a nivel ecológico como cultural, y necesitamos buscar fórmulas efectivas para el futuro. Dicho lo anterior, uno ha de tratar de hacer lo más sostenible posible su actividad turística en África (y en cualquier lugar). Y eso es lo que hacemos desde Last Places. Uno de nuestros pilares es tratar de alcanzar esa sostenibilidad en los viajes –o acercarnos a ella para minimizar la huella–, y para ello tomamos ciertas medidas que hemos plasmado en un decálogo.