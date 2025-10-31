Indudablemente es un tema político, pero con una base económica importante, podríamos decir. Que se ha planteado a escala nacional, por mucho que la cuestión se vea en Extremadura como algo decisivo para el propio devenir de esa CC.AA. especialmente afectada.

Almaraz son 2.000 MW en dos reactores, en la provincia de Cáceres, a orillas del Tajo. Y funciona desde 1983, sin que se haya producido en ella ninguna clase de episodio de seguridad nuclear.

Y sobre todo, Almaraz es todavía, a pesar de la persecución que han tenido las centrales nucleares por una serie de ecologistas con razones poco fundadas, la proveedora actualmente de un 8 por 100 de la energía eléctrica que producimos en España, con base permanente y posibilidades de garantizar que los apagones no se producirán, si se mantiene esa fuerza importante, en los momentos precisamente más críticos, en que puede fallar la estabilidad del sistema entero.

En el desarrollo del tema desde hace ya bastantes años, Felipe González tuvo la mala ocurrencia de plantear una moratoria nuclear que se llevó por delante varias centrales proyectadas, y alguna ya construida casi totalmente en Badajoz, sin olvidar la que se cerró y no volvió a abrirse nunca en Vizcaya, la de Lemóniz, por los golpes de ETA. Con esa política se recurrió a otros sistemas, como las centrales de ciclo combinado a base de gas natural. Produciéndose fuertes excedentes en las mismas, que no se han sabido utilizar de forma adecuada.

Y henos aquí ahora en una situación en que se va a decidir si mantener el statu quo para Almaraz previsto hace tiempo, o si las tres grandes eléctricas que son propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, están de acuerdo y se cuenta con ellas. Pendientes de una serie de temas fiscales.

Personalmente creo que estamos en una opción clara: mantener Almaraz.