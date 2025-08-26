Acceso

Cuidar del planeta

50 consejos para cuidar el planeta

Poniendo en práctica estas recomendaciones podrás hacer un consumo responsable de la energía durante todo el año

Consejos para cuidar el planeta
En el hogar

  1. ¿Sabías que las ventanas mal selladas pueden ocasionar el 25% de la pérdida total de la temperatura interior?. Aísla correctamente para mantener la temperatura de la casa.
  2. Los termostatos inteligentes te ayudan a ahorrar en la factura: puedes controlarlos mediante WiFi y programar la temperatura en franjas horarias. En verano, los toldos y las cortinas te ayudan a evitar el calentamiento del hogar.
  3. Selecciona una temperatura media: recuerda que la diferencia máxima entre la temperatura exterior e interior debería ser de 12 grados. Cada grado de diferencia consume un 8% más de energía.
  4. Si es posible, evita encender el aire acondicionado de noche.
  5. Utiliza el modo Eco para disminuir el consumo un 30%.
  6. Mantén limpios los filtros, así no utilizarán más energía de la necesaria para refrigerar.
  7. Apaga la luz si no hay nadie en la habitación.
  8. Aprovecha la mayor cantidad posible de luz solar.
  9. Instala más bombillas led: puedes alcanzar el 90% de ahorro en tu factura.
  10. Intenta comprar electrodomésticos de clase A, los más eficientes.
  11. Si puedes escoger, trabaja con un portátil. Los ordenadores de sobremesa consumen entre un 50% y 70% más de electricidad.
  12. Programa la pantalla de tu ordenador para que se apague cuando no lo uses.
  13. Comprueba que no tengas aparatos en stand by: siguen gastando energía.
  14. La lavadora o el lavavajillas, si se llenan a la máxima capacidad, también reducen el consumo energético.
  15. Según la OCU, lavar la ropa en la lavadora a 30º o menos en lugar de a 60º puede hacerte ahorrar hasta un 60% de energía. Ante la duda:agua fría.
  16. Opta por una secadora de condensación. Consumen menos energía que las de evacuación.
  17. Intenta cerrar la puerta del frigorífico enseguida para que no desperdicie energía.
  18. Si haces batch cooking, enfría las comidas a temperatura ambiente antes de guardarlas en el frigorífico. Si están calientes, la nevera produce un consumo de energía innecesario.
  19. Tapa las ollas y vaporeras mientras cocinas: ¿sabías que pueden ahorrar alrededor del 70% de energía?
  20. Carga los dispositivos con pilas recargables. Son más ecológicas y pueden durar hasta 1.000 veces más que las convencionales.
  21. Para maximizar el ahorro de energía, instala cabezales de ducha de baja presión.
  22. Repara los grifos que gotean: podrían estar perdiendo hasta 60 litros de agua cada semana.
  23. Puedes hacer una auditoría en casa para entender mejor cómo usas la energía y qué puedes hacer para ser más eficiente.
  24. Asesórate sobre la instalación de paneles solares y todos sus beneficios para decidir si quieres esta energía en tu hogar. Compañías como Naturgy te asesoran durante todo el proceso.

En la compra

  1. Para evitar el desperdicio alimentario, planea anticipadamente lo que vas a cocinar.
  2. Las frutas y verduras que no son perfectas siguen estando llenas de vitaminas. Llévatelas a casa para que no acaben en la basura.
  3. Compra productos de proximidad: contribuyes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los desplazamientos son más cortos.
  4. Lleva tu propia bolsa para no utilizar las de plástico.
  5. Cuantos menos envases, mejor. En lugar de seis latas, opta por dos botellas.

Moverse por el planeta

  1. Busca alternativas más ecológicas para desplazarte: transporte público, bicicleta, a pie…
  2. También puedes probar a compartir coche entre compañeros de trabajo.
  3. Reduce las emisiones de CO2 conduciendo con las marchas adecuadas, sin abusar del acelerador o apagando el motor si el vehículo está parado durante más de un minuto.
  4. Comprueba si los neumáticos tienen la presión correcta. Si hay un exceso, el vehículo podría consumir más combustible y liberar más CO2 a la atmósfera.
  5. Si vas a comprar un vehículo, infórmate sobre los vehículos a gas natural. Con ellos las emisiones de dióxido de carbono (CO2) disminuyen hasta en un 24%.
  6. Considera la movilidad eléctrica: los coches eléctricos son el futuro de la automoción.
  7. Cuando hagas turismo, que los hábitos sostenibles también viajen contigo.
  8. Si teletrabajas, piensa que ahorras tiempo en los desplazamientos y se reducen emisiones de CO2

Estilo de vida

  1. Intenta reciclar de forma correcta. ¿Conoces los llamados residuos impropios? Son los que acaban en el contenedor equivocado. Si los evitamos entre todos, mejor.
  2. Si compras comida para llevar, pero comes en el trabajo, procura tener cubiertos propios para no usar los de plástico.
  3. Antes de comprar muebles nuevos, considera si puedes dar una segunda vida a los antiguos, pintándolos o tapizándolos.
  4. Si finalmente compras mobiliario de madera, fíjate si tiene el sello FSC (Forest Stewardship Council-Consejo de Administración Forestal), que fomenta las prácticas ecológicas para asegurar la supervivencia de los bosques.
  5. Evita la ropa confeccionada con telas a base de plástico como el poliéster, el nailon y el elastano.
  6. Algunos productos de limpieza también producen daño ambiental porque utilizan tóxicos. Aquí tienes una receta para crear tu propio limpiador: 1/2 taza de vinagre + 1/4 taza de bicarbonato de sodio + 1/2 taza de agua.
  7. En las compras en línea, si puedes esperar, evita los envíos urgentes. A mayor demanda, más viajes en carretera, más tráfico y más contaminación.
  8. Confía en compañías que están comprometidas con el planeta. Son las empresas del futuro.
  9. Protege las zonas verdes de tu ciudad. Es tan fácil como respetarlas y agradecer que puedas disfrutar de ellas.
  10. Cultiva tu propio pequeño huerto si tienes espacio o apúntate a algún club para practicar la jardinería comunitaria.
  11. Da una oportunidad al compost. Los restos de comida pueden convertirse en abono rico en nutrientes para huertos o jardines. ¿Sabías que aproximadamente del 20 al 30% de lo que normalmente tiramos a la basura se puede compostar?
  12. Usa tiques digitales para vuelos, películas, obras de teatro y otros eventos, en lugar de imprimirlos.
  13. Comparte la lista con tus familiares, amigos o conocidos. Piensa que todo suma: incluso los gestos más pequeños.

