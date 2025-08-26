50 consejos para cuidar el planeta

[

En el hogar

¿Sabías que las ventanas mal selladas pueden ocasionar el 25 % de la p é rdida total de la temperatura interior?. Aísla correctamente para mantener la temperatura de la casa.

Los termostatos inteligentes te ayudan a ahorrar en la factura: puedes controlarlos mediante WiFi y programar la temperatura en franjas horarias. En verano, los toldos y las cortinas te ayudan a evitar el calentamiento del hogar.

Selecciona una temperatura media: recuerda que la diferencia máxima entre la temperatura exterior e interior debería ser de 12 grados. Cada grado de diferencia consume un 8% más de energía.

Si es posible, evita encender el aire acondicionado de noche.

Utiliza el modo Eco para disminuir el consumo un 30 %.

Mantén limpios los filtros, así no utilizarán más energía de la necesaria para refrigerar.

Apaga la luz si no hay nadie en la habitación.

Aprovecha la mayor cantidad posible de luz solar.

Instala más bombillas led: puedes alcanzar el 90 % de ahorro en tu factura.

Intenta comprar electrodomésticos de clase A, los más eficientes.

Si puedes escoger, trabaja con un portátil. Los ordenadores de sobremesa consumen entre un 50 % y 70 % m á s de electricidad.

Programa la pantalla de tu ordenador para que se apague cuando no lo uses.

Comprueba que no tengas aparatos en stand by: siguen gastando energía.

La lavadora o el lavavajillas, si se llenan a la máxima capacidad, también reducen el consumo energético.

Según la OCU, lavar la ropa en la lavadora a 30º o menos en lugar de a 60º puede hacerte ahorrar hasta un 60 % de energ í a. Ante la duda: agua fr í a.

Opta por una secadora de condensación. Consumen menos energía que las de evacuación.

Intenta cerrar la puerta del frigorífico enseguida para que no desperdicie energía.

Si haces batch cooking , enfría las comidas a temperatura ambiente antes de guardarlas en el frigorífico. Si están calientes, la nevera produce un consumo de energía innecesario.

Tapa las ollas y vaporeras mientras cocinas: ¿sabías que pueden ahorrar alrededor del 70 % de energ í a?

Carga los dispositivos con pilas recargables. Son más ecológicas y pueden durar hasta 1.000 veces más que las convencionales.

Para maximizar el ahorro de energía, instala cabezales de ducha de baja presión.

Repara los grifos que gotean: podrían estar perdiendo hasta 60 litros de agua cada semana.

Puedes hacer una auditoría en casa para entender mejor cómo usas la energía y qué puedes hacer para ser más eficiente.