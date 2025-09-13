Bruselas descarta eliminar las calderas de gases renovables

La medida, recogida en la guía publicada para aplicar la Directiva sobre la Eficiencia Energética de los Edificios, forma parte de los objetivos climáticos de la Comisión, orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.

El objetivo es reducir las emisiones en el sector residencial, uno de los grandes consumidores de energía en Europa, sin que afecte a las calderas híbridas ni a aquellas que estén diseñadas para funcionar con gases renovables, como el biometano o el hidrógeno verde.

Con esta decisión Bruselas marca un paso clave hacia un futuro más eficiente en el consumo energético de los hogares y desmiente los rumores sobre una supuesta prohibición total de las calderas de gas en los países miembros.

En este sentido, la Unión Europea ha confirmado que no existe tal medida en su agenda regulatoria y que no se contempla la retirada inmediata ni progresiva de las calderas que utilicen combustibles renovables.

Esta aclaración pone fin a una campaña de desinformación que había generado una gran inquietud entre consumidores, fabricantes e instaladores, especialmente en países como España donde una parte importante de los hogares usa sistemas de calefacción a gas. La Comisión ha reiterado que su enfoque pasa por una transición energética ordenada y basada en criterios técnicos.

Uno de los aspectos más relevantes del posicionamiento de la Comisión Europea es el reconocimiento explícito al papel que jugará el biometano en el sistema energético del futuro. Este gas renovable, producido a partir de residuos orgánicos agrícolas, urbanos o industriales, se presenta como una alternativa sostenible relevante.

Según Bruselas, el biometano podrá seguir utilizándose en instalaciones térmicas más allá de 2040, siempre que se garantice su disponibilidad y distribución a través de las redes existentes.

De acuerdo con la compañía energética Naturgy, el biometano se perfila como una de las grandes claves en la reducción de emisiones, ya que contribuye a disminuir la huella de carbono de los hogares. Además, al tener cualidades similares al gas natural, puede distribuirse a través de la infraestructura gasista existente y emplearse en hogares, industrias, comercios y también para movilidad en el transporte.

Según la energética española, hoy en día todas las calderas están preparadas para funcionar al 100% con biometano sin necesidad de ninguna inversión. Por ello, la caldera con biometano es la mejor forma, y también la más económica, de descarbonizar los hogares

Con el 30% del potencial de biometano que existe en España se podría descarbonizar todo el parque de viviendas de España sin que los propietarios tengan que afrontar ningún coste. Además, fomenta la economía circular al aprovechar los residuos orgánicos y disminuye la dependencia energética de otros países.