La capa de ozono se recupera

De acuerdo con los últimos estudios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la capa de ozono se encuentra en fase de recuperación a largo plazo y la concentración en la atmósfera de las substancias que le causan daño continúa disminuyendo.

En la segunda mitad del siglo XX, la industrialización y la proliferación de productos como refrigerantes y aerosoles, que al llegar a la atmósfera acaban con las moléculas de ozono.

Este proceso generó el famoso “agujero de ozono”, detectado por primera vez sobre la Antártida en 1.980, entonces la comunidad científica dio la voz de alarma y la comunidad internacional se movilizó en un intento de poner remedio a la situación.

Éxito de la cooperación global

La respuesta a esta amenaza se concretó en 1987 con la firma del Protocolo de Montreal, un acuerdo, ratificado prácticamente por todos los países del mundo, para la eliminación progresiva de las sustancias perjudiciales para la capa de ozono.

Gracias a la aplicación de este protocolo y a los avances científicos, desde entonces millones de toneladas de compuestos químicos dañinos para el ozono han dejado de lanzarse a la atmosfera y se ha iniciado la recuperación de la capa de ozono, confirmada por los expertos.

Un estudio reciente del MIT publicado en la revista Nature, ha confirmado, por primera vez, la relación directa entre la recuperación del agujero de ozono y la reducción del uso de sustancias químicas, descartando otras posibles causas climáticas.

Avances y desafíos

Los avances son notables. De acuerdo con los últimos informes del Panel de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal, si las políticas actuales se mantienen, la capa de ozono podría recuperarse a los niveles de 1980 a mediados de este siglo en la mayoría de las regiones.

Concretamente, la Organización Meteorológica Mundial espera que, siempre y cuando se mantengan las políticas actuales, la capa de ozono se recupere hacia 2066 en la Antártida, hacia 2045 en el Ártico y hacia 2040 en el resto del mundo.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos, algunas amenazas siguen cerniéndose en torno a su recuperación, como por ejemplo el uso de sustancias no reguladas, el aumento de emisiones de algunos hidrofluorocarbonos y fenómenos inesperados que podrían retrasar la esta mejoría.

Ciencia y tecnología

La investigación científica ha sido clave para la detección, monitoreo y recuperación de la capa de ozono. Los avances tecnológicos permiten vigilar en tiempo real el estado de la atmósfera, mientras que la innovación en la industria ha facilitado el desarrollo de sustancias alternativas seguras para el ozono y el clima.

Por eso, Matt Tully, presidente del Grupo de Asesoramiento Científico sobre el Ozono y la Radiación Solar de Rayos Ultravioleta de la OMM, considera que el papel del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) proporciona un apoyo crucial en la preservación del ozono. «Es fundamental continuar con las observaciones y el monitoreo contantes, para que las sustancias que agotan esta capa y la radiación ultravioleta se mantengan con la calidad, resolución y cobertura mundial necesarias para dar cuenta de los cambios en el ozono durante las próximas décadas».