Expertos instan al equilibrio para acelerar la transición energética

El especialista en estrategia de inversiones y periodista, Edward Chancellor, y el director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED, Gonzalo Escribano, han sido los protagonistas de la decimonovena edición del ciclo de conferencias de alto nivel Energy Prospectives que organizan Fundación Naturgy e IESE Business School con el objetivo de debatir sobre política climática y geoestrategia en el cambiante contexto geopolítico actual.

Edward Chancellor centró su intervención en los aspectos económicos y financieros asociados a la transición energética. En su opinión, en torno a las energías limpias se está produciendo una especie de burbuja de sobrevaloración que ya se ha vivido en ocasiones anteriores en otras áreas de actividad, como por ejemplo la burbuja financiera. De acuerdo con Chancelor, “una y otra presentan una serie de rasgos comunes, como promesas de crecimiento desmesurado, previsiones demasiado optimistas, respaldo institucional y una fuerte carga emocional”.

Relacionó también la evolución de las energías limpias con el mayor o menor grado de desarrollo de las energías limpias, “Cuando los tipos de interés estaban bajos, proyectos de energía solar o eólica parecían muy atractivos. Pero ahora, con tipos más altos, se revela lo que realmente son, inversiones intensivas en capital que ya no son tan viables como parecían”.

Además, desde su experiencia como historiador financiero, “se da por sentado que la transición va a ser rápida, cuando la realidad histórica de la adopción de nuevas tecnologías suele ser lenta”.

Contexto geoestratégico

Por su parte, el director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano abordó el contexto geoestratégico en el que se está desarrollando la transición energética subrayando la necesidad de distinguir entre percepciones y realidades políticas y destacó el papel de Europa en un entorno internacional caracterizado por una creciente competencia estratégica.

“Estamos en un mundo de creciente rivalidad geopolítica, que se decanta claramente en rivalidad energética, por eso, a pesar de que la presencia global de la Unión Europea es significativa, existen limitaciones operativas que deben tenerse en cuenta en la formulación de políticas energéticas a largo plazo”.

Tanto Chancellor como Escribano coincidieron en la importancia de adoptar un enfoque realista y bien fundamentado frente a la transición energética. “Si queremos una transición energética real y sostenible, no puede estar basada en burbujas especulativas”, indicó Chancellor, mientras que para Escribano “las preferencias ecológicas de los ciudadanos se mantienen, pero sus prioridades están evolucionando en función del contexto económico y energético actual”.

Burbujas tecnológicas

Edward Chancellor advirtió además sobre los riesgos de que los gobiernos impulsen determinadas tecnologías energéticas a través de subvenciones al mercado, ya que esto puede generar burbujas tecnológicas insostenibles. “Muchas subvenciones se han destinado a tecnologías aún no robustas, lo que ha supuesto enormes pérdidas sin lograr una transición energética efectiva”.

Además, el experto critica la dependencia de fuentes como el carbón y el petróleo en la producción de tecnologías renovables y resalta la vulnerabilidad que esto puede generar, tanto económica como geopolíticamente, especialmente cuando no se cuenta con sistemas de respaldo eficaces.

Por último, Chancellor ha destacado cómo la presión política para descarbonizar la energía ha llevado a una politización sobre este tema, encareciendo el suministro eléctrico, desindustrializando países como el Reino Unido y generando pérdidas en el empleo.

Gonzalo Escribano defendió que España sí que ha avanzado en su transición energética, pasando de un 30% de energías descarbonizadas y alcanzando el 80% en el mix energético del país. “Nos encontramos en el camino de la transición energética, pero necesitamos mantener sistemas de respaldo y reducir los riesgos geopolíticos derivados de la dependencia de materiales críticos”.

La energía como eje del desarrollo global

Como anfitrión de la reunión, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy puso el énfasis en el gran desafío que supone resolver el trilema energético, que exige equilibrar tres objetivos fundamentales: la descarbonización, la asequibilidad de los precios y la seguridad de suministro. “La coyuntura geopolítica reciente, como la guerra en Ucrania o los conflictos en Oriente Medio, ha evidenciado la fragilidad del sistema energético y su fuerte exposición a factores externos, con impactos directos en los precios, como el caso del gas que llegó a multiplicar su valor por diez”.

Además, Reynés, subrayó la necesidad de asegurar la competitividad de la industria europea. “Es indispensable garantizar precios asequibles, tal como subrayan los informes Draghi y Letta. Sin embargo, descarbonizar no puede reducirse solamente a electrificar, ya que existen procesos industriales que hoy no cuentan con alternativas viables de electrificación”.

Por su parte, el profesor emérito del Departamento de Dirección Financiera del IESE , José Luis Suárez, afirmó que “el nacionalismo, el proteccionismo y las guerras que estamos viendo en estos últimos meses están llevando hacia un mundo mucho más fragmentado, y esto refleja la relación directa entre la política climática y la geoestrategia”.