Fundación Naturgy lanza una nueva edición de su certamen tecnológico

Fundación Naturgy ha lanzado una nueva edición del Certamen Tecnológico Efigy, correspondiente al curso 2025-2026. Esta es la VIII convocatoria, dirigida a alumnos de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria de toda España, que busca alentar a los jóvenes en la mejora del planeta mediante la innovación y la eficiencia energética.

El objetivo de este reconocimiento es el de motivar y generar conciencia e interés por la energía desde edades tempranas, fomentando las vocaciones tecnológicas y científicas, reforzando la capacidad de investigación de los jóvenes, despertando su curiosidad y su creatividad, así como favoreciendo el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas.

Los alumnos participantes deben resolver un reto que contribuya a la mejora de la salud ambiental del planeta y vinculados a temáticas como la calidad del aire en las ciudades, la eficiencia energética, la innovación energética para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición energética, las nuevas tecnologías, la movilidad sostenible o la asesoría energética en entornos vulnerables.

Un certamen de largo alcance

El Certamen Tecnológico Efigy, que este año celebra su octava edición, es una iniciativa consolidada en la agenda educativa nacional. La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, subraya que “el éxito radica en el esfuerzo de los escolares que, cada año, presentan proyectos tecnológicos innovadores, tan necesarios para seguir incrementando la eficiencia energética y garantizar una transición justa para todos”.

Coronado recuerda que el objetivo de esta iniciativa es crear un entorno de aprendizaje en el que se favorezca el acceso al conocimiento especializado y el fomento de vocaciones STEAM, “para que entre todos podamos garantizar una transición energética justa y avanzar en la sostenibilidad del planeta”.

Durante sus siete ediciones, el Certamen Tecnológico Efigy ha contado con la participación de más de 11.800 alumnos de 3º y 4º de ESO de 130 centros educativos de diecisiete comunidades autónomas. En total, se han evaluado más de 400 proyectos sobre eficiencia energética.

Este concurso forma parte del Programa Efigy Education, con el que Fundación Naturgy ofrece un amplio catálogo formativo en el ámbito del cambio climático y las nuevas tecnologías energéticas, con más de un millón de personas beneficiadas desde 2018. Este programa cuenta con el reconocimiento y colaboración de instituciones de referencia en el ámbito de la educación y la investigación, como el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la FECYT, el ITJ y el CSIC.

Compromiso del grupo Naturgy con la formación

Además, a lo largo de las últimas semanas, la Fundación Naturgy ha puesto en marcha otros planes formativos, como es el caso del proyecto de formación vinculado a los tres proyectos de repotenciación de parques eólicos que la compañía energética está desarrollando en Galicia, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este programa busca generar nuevas oportunidades de capacitación profesional en los territorios donde se desarrollan los proyectos, reforzando el compromiso con la empleabilidad local y con el desarrollo sostenible.

Las acciones formativas, becadas y sin coste para los participantes, están dirigidas a estudiantes, docentes, profesionales que deseen actualizar sus conocimientos, y también a desempleados y personas en situación de vulnerabilidad. Las formaciones se centran en dos áreas clave para el futuro del sector energético, que son la digitalización de las redes eléctricas y el mantenimiento de los parques eólicos, un sector en auge que busca nuevos profesionales

Por su parte, Naturgy y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) han firmado un convenio de colaboración para la concesión de 18 becas destinadas al Máster Universitario en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible.

Este convenio, ligado a los tres proyectos de repotenciación, permitirá financiar la formación de los alumnos del curso de posgrado que se matriculen en el máster en el curso 2025/26 y completen su itinerario académico en el 2026/27. Las becas tienen como objetivo fomentar la formación especializada en energías renovables y apoyar la preparación de profesionales en un ámbito estratégico para la transición energética y la sostenibilidad. La USC será la encargada de seleccionar a los beneficiarios, garantizando la igualdad de oportunidades y la excelencia académica.

Mas allá de la financiación de las becas, el convenio contempla la participación de Naturgy en actividades formativas o divulgativas vinculadas al máster, así como la colaboración en eventos en los que los estudiantes puedan entrar en contacto con la realidad del sector energético.

Para María Landeira, delegada de Desarrollo Renovable de Naturgy, “Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con Galicia y con la formación de los futuros profesionales que liderarán la transición energética”.