La red de gas, clave para impulsar la transición energética

España avanza hacia un modelo energético más sostenible, y los gases renovables se consolidan como un pilar decisivo. El gas verde –procedente del tratamiento de residuos y de fuentes renovables– no genera emisiones de carbono y es esencial para la descarbonización. Sus dos principales modalidades son el biometano, producido a partir de residuos orgánicos, y el hidrógeno verde, generado con electricidad renovable y agua.

El biometano destaca por poder distribuirse a través de la infraestructura gasista existente sin necesidad de adaptaciones ni para redes ni para consumidores. Su implantación impulsa la economía circular, reduce residuos y aporta beneficios medioambientales, económicos y sociales, además de ofrecer una disponibilidad constante durante todo el año, algo especialmente valioso frente a otras energías renovables de carácter estacional.

En este contexto, la red de Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy, con más de 60.000 kilómetros y potencial para hacer llegar el gas verde de manera inmediata a más de 5,5 millones de consumidores repartidos en 1.150 municipios de 10 comunidades autónomas, juega un papel estratégico. Su red concentra el 80% del potencial nacional de gas verde y ha firmado 90 contratos de inyección de gas verde, el equivalente al consumo de un millón de hogares. Trece plantas de producción de biometano están ya conectadas, de las cuales cinco han comenzado a inyectar este año.

Raúl Suárez, consejero delegado de Nedgia, recuerda que «el biometano es hoy una alternativa real para avanzar en una transición energética sostenible. Sólo con un 30% del potencial de este gas verde que tenemos en España podríamos descarbonizar todo el parque de viviendas sin que los propietarios tuvieran que realizar ninguna inversión».

No obstante, el sector aún requiere apoyos adicionales. Francia, por ejemplo, ha pasado de 44 a más de 700 plantas en siete años. España, con un potencial de 163 TWh –equivalente al 40% de la demanda nacional de gas–, podría descarbonizar completamente el consumo doméstico, gran parte del industrial y evitar la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano.

El PNIEC ha duplicado su objetivo de producción de gases renovables hasta los 20 TWh en 2030, mientras el plan RepowerEU lo sitúa en 35 TWh. Esto refuerza la posibilidad de que España se convierta en un futuro hub gasista europeo y consolide una posición de liderazgo en el desarrollo de energías limpias.

El biometano es continuo, almacenable y autóctono. No exige realizar cambios en las instalaciones de los hogares y cuenta con una elevada aceptación social: el 72% de los ciudadanos considera que encaja con sus necesidades, según un estudio realizado por Salvetti Llombart para Nedgia. Los consumidores valoran su carácter renovable, su capacidad para reducir residuos y la autonomía nacional.

Por todo ello, la red de gas se reafirma como un eje vertebrador de la descarbonización del hogar y de la industria, y un instrumento decisivo para garantizar un suministro energético seguro, sostenible y competitivo.