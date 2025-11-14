«Las granjas y no la caza amenazan a los elefantes»

El Elephant Crisis Fund (ECF), iniciativa conjunta de Save the Elephants y Wildlife Conservation Network, acaba de ganar el 20º Premio Mundial a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA. La Razón dialoga con el doctor Chris Thouless, especialista en zoología y referente mundial en el estudio de elefantes, sobre su trabajo en la lucha incansable para la protección de estas especies en África y Asia.

¿Cómo reciben este reconocimiento?

Estamos muy agradecidos por este reconocimiento y parte del motivo es que hemos adoptado un nuevo enfoque para financiar la conservación, especialmente en situaciones de crisis, y esto ha implicado un modelo que minimiza la burocracia, permite actuar con rapidez y proporciona financiación a cualquier organización que trabaje para alcanzar los mismos objetivos, ya sea grande o pequeña. Esto es muy diferente del modelo convencional de financiación de la conservación, que tiende a funcionar a través de subvenciones muy cuantiosas a grandes organizaciones y, a menudo, se necesitan muchos años para reunir las subvenciones. El fondo se creó cuando miles de elefantes eran asesinados por cazadores furtivos y los traficantes de marfil se desplazaban de una parte a otra en África y Asia muy rápidamente y por eso era necesario que diéramos una respuesta muy rápida, algo que el antiguo estilo de financiación de la conservación no podía abordar. Por ejemplo, cuando un helicóptero perteneciente a una organización conservacionista fue derribado por cazadores furtivos armados, pudimos proporcionar la financiación en 48 horas para conseguir un helicóptero de sustitución en ese lugar.

Su formación incluye áreas como el turismo, ¿cuál ha sido su papel en la preservación de los elefantes?

Sin duda, en los países donde el turismo de vida silvestre es una parte importante de la economía, existe una predisposición por parte de la gente a tener una opinión positiva sobre la conservación. Pero, desgraciadamente, los países con una fuerte industria de turismo de vida silvestre son ahora, en su mayoría, aquellos países donde no existe una gran amenaza. Así que en los que hay una gran amenaza, principalmente en África occidental y central y en algunas partes de África meridional, el turismo no está contribuyendo. Y eso nos preocupa mucho, porque a menudo significa que la población de esos países no tiene ni idea del valor potencial de la vida silvestre. En Angola, por ejemplo, debido a la propia historia del país hay poco turismo. No es una parte importante de la economía ni para la agenda del Gobierno.

Al pensar en elefantes solemos centrarnos en África, pero ¿cuál es su situación en Asia?

En Asia hay menos elefantes. Es una especie diferente. Actualmente se reconocen tres tipos diferentes de elefantes en el mundo. Uno es el elefante africano de la sabana, otro es el africano del bosque y el tercero es el elefante asiático, por eso hay muchos más elefantes africanos que asiáticos. Quizás haya unos 50.000 en Asia. En África creemos que hay alrededor de 150.000 elefantes de bosque y quizás 400.000 de sabana. Estas cifras son aproximadas porque ellos viven en bosques densos o en zonas donde hay conflictos civiles. Es difícil contarlos con precisión. Pero la caza furtiva por el marfil no ha sido una amenaza significativa para los elefantes en Asia y eso se debe a que, mientras que casi todos los elefantes de África tienen colmillos y, por lo tanto, existe un valor por el marfil, ninguna hembra de elefante asiático tiene colmillos. En Sri Lanka, incluso, muy pocos machos tienen colmillos tampoco. El problema es que ese número de elefantes asiáticos, relativamente pequeño, cada vez está más rodeado por una cantidad muy grande de personas, disputando espacio.

¿Cómo afecta el cambio climático a los elefantes?

En África el clima suele ser muy cambiante: tenemos sequías, temporadas húmedas y, obviamente, como en todas partes del mundo, hay pruebas del calentamiento global y del cambio climático. Pero el mayor problema que vemos es el aumento de la población: las granjas, las carreteras, los ferrocarriles y otras infraestructuras están invadiendo el hábitat de los elefantes. La expansión humana es una amenaza mucho más actual para los elefantes.