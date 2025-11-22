Meins revoluciona el sector energético con la nueva subestación compacta CSET-50-132

En un contexto global centrado en la sostenibilidad y la necesidad urgente de frenar el cambio climático, Meins se consolida como un referente en innovación e investigación dentro del ámbito de las energías renovables. Con 27 años de trayectoria, la compañía desarrolla tecnologías orientadas a reducir la huella de carbono y a impulsar un modelo energético más limpio y eficiente. Su actividad abarca el suministro e integración de centros de transformación, sistemas de reparto y subestaciones para proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento en baterías, además de avanzar con paso firme en el emergente mercado del hidrógeno (H₂). Hoy, Meins suma más de 10 GW de capacidad instalada y presencia en más de 35 países.

En esta línea de crecimiento, la empresa ha dado un paso decisivo con el lanzamiento de la CSET-50-132, una subestación compacta de Alta y Media Tensión que supone un hito en el diseño y ejecución de infraestructuras eléctricas. Presentada en primicia durante la primera edición del Meins PowerXperience, reunió a destacadas figuras del sector para conocer esta nueva solución tecnológica.

La CSET-50-132 está diseñada para atender proyectos de generación o distribución de hasta 50 MVA, con conexiones a red de hasta 138 kV. Su estructura modular se divide en tres bloques principales: un edificio de Alta Tensión en hormigón prefabricado, un edificio de Media Tensión que integra aparamenta, sistemas auxiliares y equipos de control, y una cimentación prefabricada para el transformador, equipada con tanque de retención de aceite, filtración y protección antichispas.

Su diseño prefabricado permite una implantación en menos de 7 días, reduce la superficie ocupada, disminuye riesgos durante el montaje y simplifica las labores de operación y mantenimiento.

Con esta solución, Meins reafirma su compromiso con la ingeniería avanzada y la sostenibilidad, sumando la subestación CSET-50-132 a innovaciones como las Fusion Substation y las Power Station, y consolidando así su liderazgo tecnológico en el sector energético.