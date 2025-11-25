Moeve y Honeywell amplían su alianza para impulsar la producción de detergentes biodegradables

Moeve y Honeywell acaban de anunciar la ampliación de su colaboración para expandir las tecnologías de producción de alquilbenceno lineal (LAB) de origen biológico, materia prima para producir sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS), el principal tensioactivo en la producción de detergentes domésticos de uso común.

El NextLAB-R de Moeve -primer LAB elaborado con materias primas renovables- estará disponible en el mercado a través de la plataforma de licencias de Honeywell y permitirá a los fabricantes de detergentes producir de forma más sostenible.

En la actualidad, más del 70 % de a producción mundial de detergentes biodegradables se basa en LAB fabricado con tecnologías de proceso de Honeywell UOP. “Esto hace que la transición a alternativas renovables como NextLAB-R no solo sea oportuna, sino esencial. Honeywell cuenta con una dilatada trayectoria en innovación en tecnologías de detergentes, satisfaciendo la necesidad de productos eficaces y respetuosos con el medioambiente», afirma Rajesh Gattupalli, presidente de Honeywell UOP. «Gracias a la colaboración con Moeve, ofrecemos a los fabricantes de detergentes una nueva generación de soluciones de alto rendimiento y menores emisiones de carbono», continúa.

El acuerdo ampliado añade el desarrollo conjunto de procesos y LAB renovable a la cartera de licencias de Honeywell UOP, lo que subraya el compromiso de ambas empresas con la innovación y la sostenibilidad para los productores de LAB de todo el mundo. «NextLAB-R demuestra que se puede producir de forma industrial un LAB más sostenible sin comprometer el rendimiento», confirmó José María Solana, director general de Moeve Química. «Este acuerdo marca un nuevo capítulo en nuestra larga relación con Honeywell. Refleja no solo la excelencia técnica, sino también la ambición compartida de hacer que las tecnologías químicas más sostenibles sean una realidad industrial tangible».

Honeywell fue pionera en la concesión de licencias para procesos LAB en la década de los sesenta, contribuyendo a la evolución de tecnologías de detergentes más respetuosos con el medioambiente. Durante más de tres décadas, Moeve, el principal productor mundial de LAB, y Honeywell han colaborado para avanzar en tecnologías de producción de LAB energéticamente eficientes, incluido el proceso Detal-Plus™, que incorpora catalizadores patentados por Honeywell UOP.