Polémica por la clausura de la terraza del beach club Zazú Ibiza

Zazú Ibiza, uno de los beach club de moda de la isla, ha denunciado "trato claramente discriminatorio" por parte del Ayuntamiento de San José, ante el cierre de su terraza, mientras otros permanecen abiertos. En un comunicado, el establecimiento afirma que “si bien todos los negocios de las playas del municipio cuentan con terrazas ubicadas en la misma franja de 20 metros desde la línea del dominio marítimo terrestre, solo a Zazú se le exige retirar su mobiliario, mientras el resto permanece sin restricciones”.

El local, situado en plena Playa d’en Bossa, ha presentado un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, alegando vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Considera que está «siendo tratado injustamente en comparación con otros grupos hoteleros, a pesar de compartir las mismas condiciones espaciales».

También denuncia vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, ya que el precinto parcial de su terraza, mientras otros locales permanecen abiertos, «causa un daño evidente a su reputación, clientela e imagen». También aseguran que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva así como el derecho a no sufrir indefensión. “Zazú solicitó medidas cautelares para suspender la orden de cierre total dictada por el Ayuntamiento el 12 de mayo de 2025. Dicha orden está recurrida ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca y las medidas cautelares aún están pendientes ante la Audiencia Provincial.

A pesar de ello, relatan, el Ayuntamiento dictó un nuevo decreto que revierte parcialmente la orden anterior y solo ordena el cierre de la terraza, admitiendo implícitamente que Zazú cuenta con licencia para mantener el resto de su actividad. No obstante, aseguran desde Zazú, "esta actuación administrativa vulnera el principio de prudente suspensión, que impide la ejecución del acto administrativo mientras se resuelve la medida cautelar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Zazú Ibiza reafirma su pleno sometimiento a la ley y su voluntad de resolver este conflicto por la vía judicial. Exige el restablecimiento de su terraza hasta que exista una resolución firme que autorice la actuación, y demanda que se investigue el trato desigual por parte del Ayuntamiento.

Además, subraya que el cierre de su terraza supone no solo una pérdida inminente de puestos de trabajo, sino también un desaprovechamiento del esfuerzo económico ya invertido en habilitar dicha zona, lo que agrava claramente el perjuicio causado.