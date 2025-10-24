Quemar o compostar, el desafío de la basura orgánica

Mallorca, que presume de no tener más vertidos en basureros, atesora desde hace dos décadas un proyecto que combina innovación tecnológica, economía circular y divulgación ambiental: el Parque de Tecnologías Ambientales gestionado por Tirme. El parque agrupa diversas instalaciones que operan de manera complementaria: una planta de selección de envases, una unidad de metanización y compostaje, un sistema de secado solar de lodos, un Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) y, como pieza clave, la planta de valorización energética, capaz de transformar la fracción no reciclable en electricidad para miles de hogares mallorquines.

El modelo mallorquín demuestra que el tratamiento de más de 700.000 toneladas anuales de residuos puede ser rentable, sostenible y educativo. La combinación de tecnologías limpias, aprovechamiento energético y participación ciudadana ha permitido que Mallorca se acerque al objetivo de «vertido cero», adelantándose a muchas regiones del continente. «Lo que aquí hacemos podría aplicarse en cualquier territorio europeo con voluntad política y compromiso social», comenta a La Razón Antonio Pons, director general de Tirme, destacando que en la isla se pasó «de hablar de basura a hablar de recursos» y puso como ejemplo que la energía producida en la planta, además de garantizar la autosuficiencia de la misma, pude abastecer de electricidad a unas 85.000 viviendas.

La planta de valorización energética de Tirme es considerada una de las más eficientes del continente. Allí, los residuos que no pueden reciclarse se convierten en biogás que genera energía eléctrica y térmica, gracias a un sistema de combustión controlada y depuración avanzada de gases, que permiten una potencia instalada cercana a los 75 megavatios.

El procesamiento de residuos comienza con la selección de envases a través de sistemas ópticos, imanes y separadores automáticos. Uno de los elementos más innovadores del parque es la instalación de secado solar de lodos, un sistema que abarata costes al aprovechar la radiación solar para reducir la humedad y el volumen de los fangos procedentes de depuradoras. Además, las escorias resultantes del proceso final se aprovechan para producir ecoáridos, un material utilizado en la construcción, reduciendo así la extracción de recursos naturales.

Desafíos pendientes

La UE se ha propuesto alcanzar un 65 % de reciclaje de residuos municipales para 2035 y limitar al 10% el vertido en basureros. Sin embargo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), sólo un puñado de países, entre ellos Alemania, Bélgica y España, que tiene una tasa media de reciclaje cercana al 40 %, muestran progresos sólidos hacia esas metas. Joaquín Pérez Viota, presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), comenta que frente a esos objetivos europeos «tan marcados y complejos» se hace «necesario que existan unas políticas y unas planificaciones muy definidas.