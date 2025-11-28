Saber ancestral y ciencia para la conservación de los lagos

Los lagos del mundo enfrentan una crisis silenciosa. La contaminación agrícola, la sobrepesca, el avance urbano y el cambio climático están deteriorando los ecosistemas que albergan la mayor biodiversidad de agua dulce del mundo. Sin embargo, la conservación basada en los saberes ancestrales, que reconocen el valor espiritual, cultural y político que los lagos han tenido para los pueblos originarios durante milenios, está cobrando fuerza.

Ese cambio de mirada es el que impulsa el Living Lakes Biodiversity and Climate Project (LLBCP), una iniciativa internacional que trabaja en la protección y restauración de humedales en diez países de tres continentes: Camboya, Colombia, India, Malaui, México, Perú, Filipinas, Ruanda, Sudáfrica y Sri Lanka. Financiado por el Ministerio alemán de Medio Ambiente y coordinado por la red Living Lakes y la Fundación Global Nature, el proyecto articula gobiernos, ONGs, científicos, comunidades locales y pueblos indígenas en torno a la idea de que la gestión sostenible del agua necesita tanto tecnología como memoria cultural.

El proyecto parte de un mapeo de amenazas y oportunidades en cada región para luego promover buenas prácticas.Se intenta mitigar los impactos de la agricultura y la pesca y se diseñan soluciones, como tratamientos de aguas residuales, programas para el control de especies invasoras o restauración ecológica. Cada país implementará al menos una iniciativa, cuyos resultados serán difundidos, con el fin de replicar aprendizajes en otras regiones y fortalecer la aplicación de los planes de gestión de la Convención de Humedales de Ramsar (1971).

Formar líderes

El LLBCP también tiene un objetivo a largo plazo: formar líderes que integren conocimientos científicos y saberes tradicionales. En este marco se inscribe la Sustainability Leadership Journey, cuyo enfoque en la cita de 2025 es «Lagos Sagrados». Hasta el 22 de noviembre, en Villa de Leyva (Colombia), se reunieron jóvenes de más de diez países para formarse y trabajar en territorios de significación ancestral como el Observatorio Muisca, el Parque Nacional de Iguaque y la Laguna de Fúquene. «El objetivo es fortalecer y motivar a profesionales para continuar en los esfuerzos para una gestión comunitaria, eficiente y participativa de los lagos en el sur global», comentó a La Razón Felipe Valderrama Escallón, coordinador de Área de Gestión del Agua en la Fundación Humedales, en Colombia.

Los participantes, de 18 a 35 años, compartieron aprendizajes con expertos internacionales como Brigitte Baptiste, Ajanta Dey o Alejandro Juárez. Los talleres abordaron la comunicación ambiental, la gestión emocional, el liderazgo colaborativo, etc. Desde 2022, las ediciones han creado una red de jóvenes defensores de humedales y en esta edición se profundizó en esa alianza. Los jóvenes «comparten una preocupación común por el estado de deterioro en el que se encuentran los humedales en muchas partes del mundo», afirma el técnico.