Fuerte Group Hotels ha decidido ampliar al 30% el porcentaje de energía con garantía de origen renovable (GdO) que adquirirá a partir de 2026. La medida ha sido aprobada por el Comité de Sostenibilidad de la compañía, tras una progresiva implantación iniciada este año con un 10% en enero y un 20% desde septiembre.

Esta medida se enmarca en la estrategia global de sostenibilidad del grupo andaluz y complementa las acciones ya en marcha para reducir su impacto ambiental, entre ellas la instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en varios establecimientos. Actualmente, hoteles como Fuerte Conil Resort y Fuerte El Rompido generan entre un 11 % y un 18 % de su consumo mediante autoconsumo, y está previsto ampliar progresivamente esta capacidad en otros hoteles como DAIA Slow Beach Hotel Conil y Amàre Ibiza.

Denuncian construcción de hotel de lujo en área protegida

La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas ecologistas: «Está colindante a una zona de protección animal». María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, advierte del peligro que puede suponer para el entorno natural la puesta en marcha de este complejo hotelero de Vivood que fragmentaría el monte con la construcción en piezas 55 bungalós y villas.

Biocultura se vuelca con los productores ecológicos

BioCultura 2025 llega a Madrid los próximos 6-9 de noviembre y este año dedica especial atención y mimo a los productores ecológicos. Jueves y viernes las actividades paralelas estarán protagonizadas por actos centrados en el ámbito profesional y durante toda BioCultura Madrid, un espacio especial permitirá a los protagonistas del sector crear sinergias para darle vuelo a sus ideas y proyectos.

Estudian 300 árboles monumentales de Cataluña

El Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales (Creaf) ha liderado una investigación para estudiar los árboles monumentales de Cataluña. El objetivo es comprobar el estado de salud de estos ejemplares singulares y la biodiversidad asociada. Estudian la estructura del árbol, su vegetación asociada, la diversidad de líquenes con el objetivo de detectar necesidades con antelación.

Avistan y graban un lince ibérico leucístico en la sierra de Jaén

Ángel Hidalgo, fotógrafo aficionado de naturaleza, ha compartido esta semana la grabación de un ejemplar de n lince ibérico con leucismo en Jaén, una condición genética que provoca la falta de pigmentación parcial o total en su piel, aunque no en los ojos como ocurriría en el caso de los animales albinos. La anomalía genética atestigua la buena marcha de los planes de conservación del ‘Lynx pardinus’ en los dos países de la Península Ibérica, cuyas liberaciones comenzaron en 2011 tras estar al borde de la extinción.