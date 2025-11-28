Moeve y Honeywell acaban de anunciar la ampliación de su colaboración para expandir las tecnologías de producción de alquilbenceno lineal (LAB) de origen biológico, materia prima para producir sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS), el principal tensioactivo en la producción de detergentes domésticos de uso común. El NextLAB-R de Moeve, primer LAB elaborado con materias primas renovable, estará disponible en el mercado a través de la plataforma de licencias de Honeywell y permitirá a los fabricantes de detergentes producir de forma más sostenible.

«Gracias a la colaboración con Moeve, ofrecemos a los fabricantes de detergentes una nueva generación de soluciones de alto rendimiento y menores emisiones de carbono», afirma Rajesh Gattupalli, presidente de Honeywell UOP. En la actualidad, más del 70 % de a producción mundial de detergentes biodegradables se basa en LAB fabricado con tecnologías de proceso de Honeywell UOP.

El acuerdo ampliado subraya el compromiso de ambas empresas con la innovación y la sostenibilidad para los productores de LAB de todo el mundo. «NextLAB-R demuestra que se puede producir de forma industrial un LAB más sostenible sin comprometer el rendimiento», confirmó José María Solana, director general de Moeve Química. «Este acuerdo marca un nuevo capítulo en nuestra larga relación con Honeywell. Refleja no solo la excelencia técnica, sino también la ambición compartida de hacer que las tecnologías químicas más sostenibles sean una realidad industrial tangible», dice.

España y Colombia se alían por el Amazonas

El Dr. Gabriel Serrano presentará una iniciativa de cooperación institucional y desarrollo sostenible para las comunidades indígenas del Amazonas colombiano. El dermatólogo colombiano, y fundador de Sesderma y Mediderma, quiere así impulsar el desarrollo sostenible del Amazonas mediante el trabajo directo con comunidades indígenas dedicadas a la recolección y transformación del cacay.

Fundación Renovables reelige presidente

Los miembros del Patronato de la Fundación Renovables han acordado reelegir a Fernando Ferrando como presidente de la entidad, que afronta así su cuarto mandato. Se busca dar continuidad al trabajo de la Fundación y reforzar la defensa de una transición energética justa, acelerada y democrática. Ferrando cuenta con una dilatada carrera profesional vinculada al sector energético.

Protestas contra las Zonas de Bajas Emisiones

Comenzaba el año con la ministra pidiendo que se acelere en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones y termina, sin embargo, con protestas. En Madrid o Barcelona han vuelto las manifestaciones contra las exigencias de la ley para 2026 bajo la premisa de que «las ciudades no pueden convertirse en fronteras». Organizaciones como Asoparc amenazan con denunciar a la DGT y al Miteco, según informa El País.