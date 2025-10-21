Siga la entrega de los V Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente de La Razón

La Razón entrega los V Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en una gala que podrá ser seguida en directo a través de larazon.es. El acto comenzará con una bienvenida a cargo de Marina Castaño. A continuación, Francisco Marhuenda, director del diario, tomará la palabra para dar comienzo al acto, en el que con la ayuda de Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, entregarán los 9 galardones de esta edición.

Los premios serán los siguientes:

Mejor producto de diseño y sostenible: Éclos, Cosentino. Entrega el galardón, Amado Gil, responsable de Cambio Climático y Ecoeficiencia de Naturgy . Recoge el galardón, José Luis Cobas del Pozo , director de Comunicación.

Entrega el galardón, responsable de Cambio Climático y Ecoeficiencia de . Recoge el galardón, , director de Comunicación. Premio a la transición energética y eficiencia industrial: Renault Group . Recoge el galardón, Ignacio Rodríguez-Solano , director de Relaciones Institucionales de Renault Group.

. Recoge el galardón, , director de Relaciones Institucionales de Renault Group. Premio circular en alusión a la economía circular y de reciclaje de vidrio: Ecovidrio . Recoge el galardón, Emiliano López Peris-Mencheta , coordinador de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Ecovidrio.

. Recoge el galardón, , coordinador de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Ecovidrio. Estrategia de sostenibilidad en el sector turístico: Iberostar wave of change. Recoge el galardón, Salvador Serra de Paz , Global Procurement and Logistics director at Iberostar Hotels & Resorts.

Recoge el galardón, , Global Procurement and Logistics director at Iberostar Hotels & Resorts. Premio tecnología y calidad en la gestión de residuos: Genci . Recoge el galardón, Buenaventura González del Campo , presidente de Sigaus y Genci.

. Recoge el galardón, , presidente de y Genci. Premio a la gestión integral y sostenible: Cardiva . Recoge el galardón, Covadonga Vega , directora general de Cardiva.

. Recoge el galardón, , directora general de Cardiva. Premio empresa más puntera del sector del desguace en prácticas medio ambientales: Desguaces La Torre . Recoge el galardón, Azahara Molina Martín , directora de Medio Ambiente.

. Recoge el galardón, , directora de Medio Ambiente. Premio por su compromiso en sostenibilidad en servicios de consultoría estratégica y de gestión empresarial: Grupo Innovaris Consultores . Recoge el galardón, Alexis Robles , director.

. Recoge el galardón, , director. Premio al proyecto innovador sostenible: Ecodiseño de espacios funerarios Gesit. Recoge el galardón, Juan Alfonso Fernández Curado, CEO.

Finalmente, Marina Castaño dará la palabra a Carlos Novillos Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que será el encargado de cerrar el acto.