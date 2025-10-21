Acceso

Siga la entrega de los V Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente de La Razón

El director del diario, Francisco Marhuenda, y Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, serán los encargados de entregar los 9 galardones de esta edición

La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Razón entrega los V Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en una gala que podrá ser seguida en directo a través de larazon.es. El acto comenzará con una bienvenida a cargo de Marina Castaño. A continuación, Francisco Marhuenda, director del diario, tomará la palabra para dar comienzo al acto, en el que con la ayuda de Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, entregarán los 9 galardones de esta edición.

Los premios serán los siguientes:

  • Mejor producto de diseño y sostenible: Éclos,Cosentino. Entrega el galardón, Amado Gil, responsable de Cambio Climático y Ecoeficiencia de Naturgy. Recoge el galardón, José Luis Cobas del Pozo, director de Comunicación.
  • Premio a la transición energética y eficiencia industrial: Renault Group. Recoge el galardón, Ignacio Rodríguez-Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault Group.
  • Premio circular en alusión a la economía circular y de reciclaje de vidrio: Ecovidrio. Recoge el galardón, Emiliano López Peris-Mencheta, coordinador de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Ecovidrio.
  • Estrategia de sostenibilidad en el sector turístico: Iberostar wave of change. Recoge el galardón, Salvador Serra de Paz, Global Procurement and Logistics director at Iberostar Hotels & Resorts.
  • Premio tecnología y calidad en la gestión de residuos: Genci. Recoge el galardón, Buenaventura González del Campo, presidente de Sigaus y Genci.
  • Premio a la gestión integral y sostenible: Cardiva. Recoge el galardón, Covadonga Vega, directora general de Cardiva.
  • Premio empresa más puntera del sector del desguace en prácticas medio ambientales: Desguaces La Torre. Recoge el galardón, Azahara Molina Martín, directora de Medio Ambiente.
  • Premio por su compromiso en sostenibilidad en servicios de consultoría estratégica y de gestión empresarial: Grupo Innovaris Consultores. Recoge el galardón, Alexis Robles, director.
  • Premio al proyecto innovador sostenible: Ecodiseño de espacios funerarios Gesit. Recoge el galardón, Juan Alfonso Fernández Curado, CEO.
Finalmente, Marina Castaño dará la palabra a Carlos Novillos Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que será el encargado de cerrar el acto.

