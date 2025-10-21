En directo
Siga la entrega de los V Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente de La Razón
El director del diario, Francisco Marhuenda, y Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, serán los encargados de entregar los 9 galardones de esta edición
La Razón entrega los V Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en una gala que podrá ser seguida en directo a través de larazon.es. El acto comenzará con una bienvenida a cargo de Marina Castaño. A continuación, Francisco Marhuenda, director del diario, tomará la palabra para dar comienzo al acto, en el que con la ayuda de Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, entregarán los 9 galardones de esta edición.
Los premios serán los siguientes:
- Mejor producto de diseño y sostenible: Éclos,Cosentino. Entrega el galardón, Amado Gil, responsable de Cambio Climático y Ecoeficiencia de Naturgy. Recoge el galardón, José Luis Cobas del Pozo, director de Comunicación.
- Premio a la transición energética y eficiencia industrial: Renault Group. Recoge el galardón, Ignacio Rodríguez-Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault Group.
- Premio circular en alusión a la economía circular y de reciclaje de vidrio: Ecovidrio. Recoge el galardón, Emiliano López Peris-Mencheta, coordinador de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Ecovidrio.
- Estrategia de sostenibilidad en el sector turístico: Iberostar wave of change. Recoge el galardón, Salvador Serra de Paz, Global Procurement and Logistics director at Iberostar Hotels & Resorts.
- Premio tecnología y calidad en la gestión de residuos: Genci. Recoge el galardón, Buenaventura González del Campo, presidente de Sigaus y Genci.
- Premio a la gestión integral y sostenible: Cardiva. Recoge el galardón, Covadonga Vega, directora general de Cardiva.
- Premio empresa más puntera del sector del desguace en prácticas medio ambientales: Desguaces La Torre. Recoge el galardón, Azahara Molina Martín, directora de Medio Ambiente.
- Premio por su compromiso en sostenibilidad en servicios de consultoría estratégica y de gestión empresarial: Grupo Innovaris Consultores. Recoge el galardón, Alexis Robles, director.
- Premio al proyecto innovador sostenible: Ecodiseño de espacios funerarios Gesit. Recoge el galardón, Juan Alfonso Fernández Curado, CEO.
